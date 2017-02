Basierend auf dem gleichnamigen Taschenbuch der Autorin Emily Carroll, greifen die norwegischen Entwickler Antagonist das Abenteuer Through the Woods eindrucksvoll auf und entführen mich in einen düsteren Wald, in dem es nur so vor schrecklichen Kreaturen wimmelt. Während des Ausflugs werde ich immer tiefer in den Sumpf der nordischen Mythologie gezogen und erlebe ein ums andere Mal, wie sich meine Nackenhaare vor Angst aufstellen. Through the Woods schafft eines, dass viele andere Genre-Vertreter nicht geschafft haben: Ich habe endlich wieder ein mulmiges Gefühl im Bauch.