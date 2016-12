Hurra, hurra! Die Remastered-Relaunch-Beta ist da =)

14

Ho Ho Hell, it's about time! Wir haben es endlich getan. Der Relaunch von pressakey.com geistert nun schon seit gut drei Jahren durch meinen Kopf und wurde gelegentlich auch mal in diversen Beiträgen angeteasert, zuletzt mit einer ersten Preview zur diesjährigen gamescom. Fast acht Jahre nach unserem Start in 2009 ist es nun also soweit: Wir haben aufgeräumt, renoviert und das mittlerweile angestaubte Layout weitestgehend überarbeitet - sowohl optisch als auch unter der Haube. Herausgekommen ist ein zeitgemäßes pressakey-Remaster, das euch hoffentlich gefällt und mit dem wir gemeinsam in die Zukunft starten.



Endlich da! Unser neues pressakey.com =)

Auf zum Atom!

Alles neu, alles frisch - das neue pressakey.com =)

Transistor, Transistor everywhere.

Oh nein, ein neues Design!? Wir hoffen, dass es dir hier bei uns gefällt und natürlich wünschen wir uns Feedback jeglicher Art, um noch besser zu werden =)

Sollten sich schon erste Seufzer beim Wort "Remaster" bemerkbar machen, keine Sorge: Das komplette Erlebnis auf unserer Website bleibt weiterhin kostenlos und ohne Mikrotransaktionen und wird garantiert nicht zum Vollpreis veröffentlicht. Trotz vieler Änderungen sollten sich Stamm- und Gelegenheitsbesucher nach wie vor gut zurechtfinden und um gleich noch einen weiteren Trend der Branche aufzugreifen, sei an dieser Stelle gleich noch erwähnt, dass unser Relaunch etwas später und unvollständiger als geplant vom Stapel läuft. Willkommen in der offenen Beta.Natürlich bist du herzlich eingeladen, dich durch unser Angebot zu klicken, und dem Stöbern sind keine Grenzen gesetzt. Ein paar Änderungen, die Gedanken zum Relaunch, wie es in der nächsten Phase weitergeht und wo Baustellen schlummern, möchte ich an dieser Stelle dennoch kurz aufzeigenEiner der Hauptpunkte für unseren Relaunch, neben einem Responsive-Design und dem damit verbundenen optimalen Layout für "alle Endgeräte" – ob Desktop, Konsolen-Browser, Smartphone oder das Gute-Nacht-Tablet -, war auf jeden Fall die weitere Entschlackung der Oberfläche. Eine saubere Struktur, mit so viel Inhalten und Infos wie nötig und so wenig Bling-Bling-Ablenkung wie möglich, verbunden mit einer intuitiven Navigation. Gleichzeitig frisch und zeitgemäß, ohne dabei langjährige Stammbesucher vor den Kopf zu stoßen. Eine gute Performance und der Verzicht auf Clickbait, Werbung, Tracking- und Third-Party-Schnickschnack ist ohnehin seit jeher selbstverständlich.Nicht nur auf der Startseite werdet ihr nun mit einem sogenannten Hero begrüßt, auch zahlreiche Unterseiten, die Artikel und bereits über 1.100 der mehr als 4.400 Games sind mit einer passenden Grafik ausgestattet - echte Handarbeit. Auf der Homepage erwartet euch ein gewohnter Überblick der neuesten Artikel sowie ein Auszug aktueller News, Gametrailer und Kommentare. Von unserer rechten "Linkwüsten-Navigation" haben wir uns endgültig verabschiedet und setzen nun auf eine Sticky-Navigation im Header. In den jeweiligen Detailansichten wurden insbesondere die Artikel deutlich aufgewertet, das Layout legt den Fokus vorrangig auf den Text, ohne großartig abzulenken. Es braucht womöglich eine gewisse Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Während wir seit einigen Monaten Screenshots bis 4K anbieten und die Galerien nun auch auf Flickr präsentieren, bleiben die Trailer zunächst wie bisher bei max. 720p/60fps - was auch der Bandbreite geschuldet ist. Shantae: Half-Genie Hero gefällt das. Aber auch im Sektor Bücher & Comics werden die Werke jetzt ansehnlicher und prominenter präsentiert - zum Beispiel SkyDoll (Splitter Verlag) Unverkennbar ist, dass wir verstärkt auf Bilder setzen, und daher wurden in den vergangenen Wochen auch zigtausende Vorschaubildchen und andere neu generiert. Für neue Team-Avatare hat es leider nicht mehr gereicht, aber die stehen weit oben auf der Todo-Liste. Die Verbesserung der internen Verlinkung - zum Beispiel auf den Gametrailer-Detailseiten - ist nicht nur ein SEO-Gimmick, sondern bietet natürlich auch direkten Zugriff auf weitere Trailer, News und anderen Content zum jeweiligen Spiel, der bisher verhältnismäßig verborgen blieb. Das zieht sich durch zahlreiche Bereiche, sodass man fast immer nur einen Klick vom gewünschten Ziel entfernt ist.Stichwort Open Beta. Wie eingangs erwähnt, befinden sich einige Features und Bereiche noch in Überarbeitung. Wir haben zwar mit dem responsiven Layout auch gleich unsere gesonderte Mobilesite entsorgt, dennoch ist die Darstellung auf Smartphones und Tablets bisher noch nicht perfekt. Auch lacht euch derzeit auf vielen Unterseiten die Sängerin Red aus Transistor (Supergiant Games) an - sie dient zunächst als Platzhalter, bis eine passende Grafik erstellt wurde. Ebenfalls in Arbeit befindet sich der nahezu komplette Userbereich, d.h. Profile, Einstellungsmöglichkeiten und so weiter. Unser Forum haben wir ja bereits vor geraumer Zeit geschlossen, einzig für private Nachrichten und intern wird das dortige PM-System noch genutzt. Daher ist dieser Bereich noch im alten Design geblieben, da in absehbarer Zukunft das System dahinter über Bord fliegt und wir auch an dieser Stelle etwas Neues einsetzen werden. Bitte habt daher ein wenig Geduld, sollte hier und da etwas noch nicht richtig sitzen oder klappern.Eine gute Überleitung, um noch die angesprochene nächste Phase und zukünftige Pläne anzusprechen. In den kommenden Wochen sind natürlich das Beseitigen der Baustellen und ein Start in die "finale Version" unser erstes Ziel. Dass die Website, wie auch schon in den vergangenen acht Jahren, immer weiter verbessert und optimiert wird, steht außer Frage. Voraussichtlich im Januar 2017 ziehen wir auf neue Hardware um, der neue Server läuft bereits und bietet nicht nur mehr Power, sondern auch viele weitere Vorzüge. Unmittelbar danach werden wir pressakey.com dann auch komplett auf SSL und http/2 umstellen - spätestens dann wird es auch einen Artikel geben, der einen Einblick in unsere Technik liefert. Rocket Science!Neben all dem Technikgedöns haben wir natürlich auch das Thema Content nicht vergessen. Was es hier Generelles und Neues zu erwarten gibt, werden wir im neuen Jahr vorstellen. Bis dahin könnt ihr unseren frischen Auftritt auf Herz und Nieren klicken, in Artikeln schmökern, Podcasts lauschen oder euch schon mal eure Top- und Flop-Games für unser alljährliches GOTY-Gewinnspiel zurechtlegen. #Spoiler