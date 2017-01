Eure Top- & Flop-Games 2016. Unser großes Mitmach-Gewinnspiel!

5

Frohes Neues Jahr! Alle Jahresrückblicke sind überstanden und das ereignisreiche und bewegende Jahr 2016 hat sich endlich verabschiedet. Willkommen 2017. Wir wünschen euch und euren Familien einen guten Start und nur das Beste. Nach unserer Relaunch-Beta folgt heute mit unserem alljährlichen "Game of the Year"-Gewinnspiel ein weiteres Highlight und der Höhepunkt des abgelaufenen Jahres auf pressakey.com. Damit feiern wir gleichzeitig den mittlerweile 8. Geburtstag unseres Blog-Magazins und freuen uns auf die, die noch kommen. Abermals wollen wir eure "Top- und Flop-Games" in Erfahrung bringen und locken, dank Unterstützung zahlreicher Sponsoren, mit interessanten Preisen.



Das gibt's zu gewinnen:

Die Gewinnspiel-Aufgabe:

Das Kleingedruckte:

Vielen Dank an unsere Sponsoren!

11 bit studios, 2K Games, 505 Games, Activision, Astragon, Bandai Namco Entertainment, Bethesda Softworks, Bigben Interactive, Blizzard Entertainment, Cross Cult, Daedalic Entertainment, Double Fine Productions, Elgato Systems, Frozenbyte, Gamesplanet.com, GameStop & ZiNG, GOG.com, Image & Form, Jöllenbeck (Speedlink), Kalypso Media, Koch Media, Marvelous Europe, Microsoft, Nintendo, NIS America, Panini Verlag, Piggyback Interactive, PlayWay, Razer, ROCCAT, SEGA, Splitter Verlag, Ströer Products (Lioncast), Ubisoft, Wargaming.net, Warner Bros. Entertainment

Wir hoffen auf rege Beteiligung, haut rein

Fazit von HerrBeutel: 2016 war ein Jahr voller Blockbuster - und irgendwie habe ich nur wenige gespielt. Ich hatte einfach keine Zeit, weil mich Overwatch so gefesselt hat. Das Gute daran: je weniger Spiele man kauft, desto weniger Flops hat man zu benennen, weshalb es dieses Jahr auch nur zwei nennenswerte Einträge geworden sind, wenngleich Street Fighter V mit seinem Fernbleiben auf der Xbox One durchaus ein Kandidat gewesen wäre.



TOP:



Overwatch - Vielleicht nicht das "Beste" Spiel 2016, aber definitiv das Spiel, das ich am meisten gespielt habe und es auch noch tue. Blizzard belebt den klassischen Team-Shooter wieder und ich bin vollauf begeistert. Schnörkellos, mit schnellem Gunplay und diesem "Nur-noch-eine-Runde"-Prinzip. Dazu abwechslungsreiche Helden und Spielmodi, gepaart mit immer neuen Events und Erweiterungen - und zwar gratis. Overwatch werde ich wohl auch 2017 garantiert noch viele hundert Stunden spielen.

Quantum Break - Der Überraschungstitel für mich in diesem Jahr. Nach den häufigen Verschiebungen und den eher "okayen" Trailern, sowie ersten Kritiken war ich sehr verhalten, was den Titel anging. Was ich am Ende bekam, war ein rundum zwar gewagtes aber innovatives Shooter-Story-Brett, das eine für mich hervorragende Kombination aus Ingame-Story, tollen Charakteren und Real-Serie geschafft hat. Ich spiele Singleplayer-Spiele selten mehrfach durch, aber Quantum Break ist dieses Jahr sehr oft in der Rotation gelandet. Fantastische Arbeit, Remedy!

DOOM - Eigentlich würde ich hier gerne auch Gears of War 4 und Civilization VI stehen sehen, doch am Ende war DOOM für mich der in sich rundere Titel. Dass das neue CIV gut werden würde war nicht erst seit meiner Review klar und auch das neue Gears hat definitiv seine Momente. Aber: DOOM ist ein Brett. Ein Spiel, das in dieser Art heute eigentlich gar nicht mehr existieren dürfte, weil es im Prinzip direkt aus den 80ern stammen könnte. Das ist es aber auch, was es so gut macht: kein aufgesetztes Open-World, kein Aufblasen von nicht vorhandenen Features oder gar unnötiges Nachladen. Es ist einfach DOOM, inklusive übertriebener Gewalt, das meine Fähigkeiten am Abzug und meine Schnelligkeit testet. Nicht mehr, nicht weniger. Aber genau deshalb ein Platz hier wert.

FLOP:



Mirror's Edge: Catalyst - Ich liebe Mirror's Edge und seit der Andkündigung war ich extrem gehyped auf den neuen Teil. So sehr, dass ich sogar die Collector's Edition erworben habe. Spielt man die Missionen, ist das Spiel auch ein würdiger Nachfolger und mein Herz springt vor Freude. Doch leider liefert DICE drumherum eine mittlere Katastrophe ab: Die offene Welt wirkt extrem aufgesetzt, die Nebenmissionen sind liebloser Einheitsbrei und insgesamt fühlt sich das Abenteuer mit Faith einfach zu unbefriedigend an. Tief drin liebe ich das Spiel, doch die Enttäuschung über das Gesamtwerk ist einfach größer.

- Ich liebe Mirror's Edge und seit der Andkündigung war ich extrem gehyped auf den neuen Teil. So sehr, dass ich sogar die Collector's Edition erworben habe. Spielt man die Missionen, ist das Spiel auch ein würdiger Nachfolger und mein Herz springt vor Freude. Doch leider liefert DICE drumherum eine mittlere Katastrophe ab: Die offene Welt wirkt extrem aufgesetzt, die Nebenmissionen sind liebloser Einheitsbrei und insgesamt fühlt sich das Abenteuer mit Faith einfach zu unbefriedigend an. Tief drin liebe ich das Spiel, doch die Enttäuschung über das Gesamtwerk ist einfach größer.

Tom Clancy's: The Division - Tja, da kauft man sich einmal einen Season Pass, weil man ein Entwickler Studio wirklich liebt und Vertrauen hat, dass sie nicht der typischen Ubisoft-Formel erliegen ... und dann passiert genau das. Ja, ich hatte Spaß mit Division und die Spielwelt ist beeindruckend. Es täuscht aber nicht darüber hinweg, dass sowohl Story als auch Langzeitmotivation ein schlechter Scherz sind. Hier geht es nur um die Lootwurst und das ist in Anbetracht dem narrativen Potential, das das Spiel bietet, eine unfassbare Ressourcenverschwendung. Schade drum.

Fazit von Tim: Ich halte 2016 für ein gutes, aber kein überragendes Spielejahr. Mir persönlich hat einfach das große Highlight gefehlt. Vermutlich hängt diese Wahrnehmung auch damit zusammen, dass es 2016 von Nintendo bis auf 1-2 Wii-U- und eine Handvoll 3DS-Titel rein gar nichts zu sehen bzw. zu spielen gab - als Nintendo-Fan hat mich das Jahr also tatsächlich ein wenig traurig gemacht. Dabei gab es so viele Spiele, die Grund zur Freude sind.



Selten habe ich so viel gespielt wie 2016, mehrere hundert Stunden Lebenszeit sind in über 50 Games geflossen, von denen ich knapp 30 beendet habe. Und trotzdem habe ich es (Stand heute) nicht geschafft, drei der größten und vielleicht besten des Jahres zu zocken, obwohl ich sie alle drei hier liegen habe: Uncharted 4, DOOM und The Last Guardian. Dafür habe ich unter anderem mit Life is Strange und Tales from the Borderlands einige Meisterwerke nachgeholt, von denen ich mindestens eines nachträglich auf die GOTY-Liste von 2015 setzen würde. Ähnliches werde ich womöglich im kommenden Jahr über die oben genannten drei Spiele schreiben, aber wir wissen ja, wie das heute so ist: Der Pile of Shame wächst stetig an, die vorhandene Zeit wird aber immer knapper. Die Wahl meiner drei Favoriten für 2016 fiel mir dennoch nicht einfach. Und so habe ich mich entschieden:



TOP:



Dark Souls III - Viele Worte braucht man hierzu eigentlich gar nicht mehr verlieren. Souls war nie besser als in Dark Souls 3, nach Bloodborne haben sich Hidetaka Miyazaki und From Software nochmals gesteigert: Bosskämpfe, Kampfsystem, Musik und Spielwelt sind der Höhepunkt dieser außergewöhnlichen Reihe. Das einzige, was ich dem Spiel ankreiden möchte, ist der zu kurze erste DLC - das Hauptspiel aber ist grandios.

Titanfall 2 - Ich habe ja schon das erste Titanfall sehr gemocht, aber dass der Nachfolger derart gut werden würde, hatte ich nicht erwartet. Vor allem die sehr kreative und abwechslungsreiche Kampagne hat es mir angetan - ein Hoch auf BT! - und mich Kapitel für Kapitel aufs Neue überrascht. Endlich hat es ein FPS verstanden, sein Gameplay in den Fokus zu stellen. Skripts und Bay-Action sind ja sowas von Last-Gen.

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Ich habe lange, sehr lange mit der Entscheidung gehadert, welches Spiel den dritten Platz in der Liste verdient - mehrere wären in Frage gekommen. Aber am Ende habe ich mich vor allem deshalb für Shadow Tactics entschieden, weil es einen besonderen Nerv bei mir getroffen hat, denn es hat eines meiner Lieblingsgenres nach mehr als zehn Jahren beeindruckend wiederbelebt. Hoffentlich ist das erst der Anfang.

Mirror's Edge Catalyst - Der Award für die langweiligste und überflüssigste Open-World geht in diesem Jahr an DICE und Electronic Arts. Es ist mir ein Rätsel, wie man ein so tolles Konzept wie das von Mirror's Edge mit einer offenen Welt derart ruinieren kann. Das ständige Hin- und Herlaufen über die Dächer von Glass, um endlich zur nächsten Storymission zu gelangen, ging mir so auf den Keks, dass ich das Spiel sogar abgebrochen habe.

Far Cry: Primal - Würde Mirror's Edge Catalyst nicht existieren, hätte Far Cry Primal den Award abgeräumt. Auch diese Welt ist unendlich langweilig und steril und in ihrem Aufbau genauso steinzeitlich wie sie eben aussieht - was in diesem Fall immerhin ein Kompliment ist. Ich liebe Far Cry 3 und 4, aber Primal hat mich enttäuscht, obwohl meine Erwartungen niedrig waren. Einen neuen Teil brauche ich erstmal nicht mehr.

Trials of the Blood Dragon - Ein Crossover aus der Kategorie "Wie man es schafft, zwei Serien gleichzeitig zu ruinieren". Trials of the Blood Dragon klang auf dem Papier so großartig, sorgte bei mir dann aber durch ein spielerisch kontraproduktives Effektfeuerwerk und unsägliche Zu-Fuß-Passagen für Frust statt für Spaß. Wie konnte man das nur durchwinken?

Fazit von Predator: Das Spielejahr 2016 war für mich äußerst durchwachsen. Wie in jedem Jahr gab es den ein oder anderen Flop, wenngleich die ganz großen Blockbuster aus Zeitmangel an mir vorbei gezogen sind. Entsprechend habe ich in diesem Jahr weitaus weniger gespielt als noch 2015, durfte die wenige Zeit aber meist mit äußerst unterhaltsamen Titeln füllen.



TOP:



Ratchet & Clank - Die Neuinterpretation des Klassikers hat mich von der ersten Minute an gefesselt und bis zum Ende auf hohem Niveau unterhalten. Die gekonnt eingewobenen Filmsequenzen aus dem Kinofilm sowie die geniale Erzählstruktur haben die Serie auf ein neues Niveau gehoben. Ferner war es mal wieder schön einen Titel aus dem Genre zu spielen. Für 2017 wünsche ich mir gerne mehr davon!

- Die Neuinterpretation des Klassikers hat mich von der ersten Minute an gefesselt und bis zum Ende auf hohem Niveau unterhalten. Die gekonnt eingewobenen Filmsequenzen aus dem Kinofilm sowie die geniale Erzählstruktur haben die Serie auf ein neues Niveau gehoben. Ferner war es mal wieder schön einen Titel aus dem Genre zu spielen. Für 2017 wünsche ich mir gerne mehr davon!

NBA 2K17 - ist für mich definitv das beste Sportspielereignis des Jahres, welches mich unzählige Stunden von den Bildschirm fesseln konnte und auch weiterhin dazu in der Lage sein wird. Vor allem Präsentation und Umfang suchen nicht nur innerhalb des Genres ihresgleichen und lassen mich immer wieder staunen. Außerdem kann ich so die Dallas Mavericks, das Team vom derzeit verletzungsgeplagten Dirk Nowitzki, zumindest virtuell zum sportlichen Erfolg und zweiten Titel führen.

Final Fantasy XV - Kein anderes Spiel konnte mich in diesem Jahr derart emotional mitreißen, wie es der fünfzehnte Ableger der Final Fantasy-Reihe getan hat. Äußerst gerne verbringe ich mit der völlig zu Unrecht verurteilten Boyband meine freien Nachmittage. Egal ob beim Angeln, während eines Kampfes oder während einer der unzähligen Jagdmissionen: Mit der fünfzehnten Iteration ist den Entwicklern ein Meisterwerk gelungen, welches meine Erwartungen vollends erfüllt hat - und das nach dem völlig enttäuschenden Final Fantasy XIII.

FLOP:



Umbrella Corps - war durchweg ein Schuss in den Ofen. Offene Multiplayer-Schlachten im Resident Evil-Universum haben schon wenig vielversprechend geklungen - doch deren Umsetzung war dank des überstarken Beils noch dürftiger als die Trailer, welche Capcom vorab veröffentlicht hat. Leider hat man es verpasst hier an den richtigen Stellschrauben zu drehen, weshalb die Spielerzahlen schon zu Release eine Katastrophe gewesen sind - schade eigentlich.

I am Setsuna - war zwar kein wirklicher Flop, lag allerdings unter meinen selbst gesteckten Erwartungen. Die über Teile des Spiels endlos gezogene Story sowie die nahezu inhaltsleere Welt haben es mir schwer gemacht am Ball zu bleiben. Dennoch war der Schritt auf Oldschool-Gameplay zu setzen durchaus mutig und lobenswert: Die Kämpfe sind durchaus unterhaltsam inszeniert und der stimmige Piano-Soundtrack unterstützt die melancholische Stimmung.

Resident Evil 0 HD - Ebenfalls kein wirklicher Flop aber durchaus zäh hat sich der Durchgang mit Resident Evil 0 HD gestaltet. Das Prequel zum Hauptspiel versprüht leider nicht ansatzweise den Charme des Serienerstling und konnte mich trotz klassischem Resi-Gameplay nicht vollends überzeugen. Immerhin stimmt die technische Umsetzung weitgehend, sodass ich das Spiel im neuen Jahr vielleicht doch noch einmal ausgraben werde.

Fazit von Jari: Memo an mich selbst: In 2017 muss mehr gespielt werden! Das abgelaufene Spielejahr ist leider (fast) komplett an mir vorbeigegangen. Obwohl ich mich wie Bolle auf die großen Herbst-Veröffentlichungen gefreut habe, hat mich weder der Schrecken des Ersten Weltkriegs (Battlefield 1) in seinen Bann ziehen können, noch habe ich das eigentlich heiß ersehnte Mafia III in den Speicher meiner Konsole geladen. Und obwohl der anfänglich geschürte Mafia-Hype (leider) von den tatsächlichen Wertungen der Spielepresse jäh beendet wurde, werde ich der Rache-Story um Lincoln Clay im nächsten Jahr sicherlich noch eine Chance geben. Wie vielleicht auch der Singleplayer-Kampagne von Titanfall 2 und dem nach zehn Jahren dann doch endlich veröffentlichten The Last Guardian. In den abgelaufenen zwölf Monaten habe ich stattdessen viel Zeit in bereits erschienene Titel versenkt. Das von mir hoch geschätzte Destiny hat mir manch launige Multiplayer-Partie beschert und dürfte der erste MMO-Titel sein, in dem ich einen Charakter bis an die Obergrenze (in diesem Fall 40) gelevelt habe (die neueste Erweiterung Rise of Iron noch nicht mitgerechnet). Zudem habe ich in einem Assassin's Creed-freien Jahr die Chance genutzt, um den kompletten Zyklus abzuschließen. Kurz nachdem ich Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations auf der PlayStation 3 am Stück beendet hatte, wurde die Ezio Collection für die aktuelle Generation angekündigt. Nun ja, Pech gehabt!



Auch von der Hardware-Seite her hatte das Jahr 2016 eigentlich alles zu bieten. Sony hat nicht nur eine Slim-Fassung seiner aktuellen Konsole vorgelegt, sondern gleich mal das Wettrüsten um die stärkste Konsole am Markt mit der PlayStation 4 Pro eröffnet. Ich für meinen Teil sehe momentan noch keine Notwendigkeit für ein Upgrade. Erstmal müssen die Entwickler liefern, aber spätestens wenn The Last of Us (Part II) erscheint, werde ich sicherlich auch am Start sein, um die volle Pixel-Pracht genießen zu können. Dies gilt im Übrigen auch für die PlayStation VR-Brille. Sobald ein Spiel auf den Markt kommt, das mich überzeugt, ziehe ich einen Kauf in Erwägung. Auf die Rolle des Early Adopters hatte ich in diesem Fall aber keine Lust. Vielleicht wäre alles anders gekommen, wenn mir im Verlauf des schlecht organisierten Anspiel-Events auf der gamescom nicht die Horror-Gurke Here they Lie zugelost worden wäre. Chance vertan! Von den Hardware-Neuerscheinungen der jüngsten Zeit hätte ich mir sicherlich die putzige Retro-Konsole namens Mini NES zugelegt. Die ist aber leider (im Moment) ausverkauft. Ich hoffe auf 2017, in allen Belangen!



TOP:



Inside - Den Limbo-Nachfolger des dänischen Studios Playdead möchte ich an dieser Stelle stellvertretend für ein Genre hervorheben, zu dem ich auch Abzû und Firewatch zählen würde: Story-getriebene Spiele, die nach einer Spielzeit von drei bis fünf Stunden beendet sind. Nicht nur, dass sich dieser Umfang locker in einer Sitzung wegspielen lässt: Für mich gehören diese Titel zu den Spiele-Highlights des abgelaufenen Jahres. Gerade Inside schafft es, innerhalb der (kurzen) Spielzeit eine enorme Erwartungshaltung und damit auch einen Spannungsbogen aufzubauen, der begeistert. Immer wieder habe ich mir während des Spielens die Frage gestellt, wie die Entwickler diese Story bitteschön auflösen wollen. Was am Ende dabei rauskommt, hätte ich mir nicht in meinen kühnsten (Alp-)träumen ausmalen können. Von daher kann ich nur jedem empfehlen oder auch dringend ans Herz liegen, diesem surrealen Videospiel-Trip in jedem Fall eine Chance zu geben.

Uncharted 4: A Thief's End - Zieh dich warm an, Nathan Drake! Dies habe ich vor 12 Monaten geschrieben und damit Rise of the Tomb Raider zu einem Top-Titel gemacht. Und was soll ich sagen: Nathan Drake und Naughty Dog haben geliefert und eines der schönsten Action-Spiele des Jahres abgeliefert. In seinem (womöglich) letzten Abenteuer fahren die Entwickler noch mal das ganz große Besteck auf und schicken den gealterten Helden in und durch haarsträubende Situationen. Ohne an dieser Stelle viel über die Handlung und das Action-Tableau verraten zu wollen: Die aberwitzige Verfolgungsjagd zwischen Jeep, Panzer und Motorrad ist der Wahnsinn und definitiv eine Szene, die ich auch gerne ein zweites und ein drittes Mal spielen will.

Quantum Break - Dass die Finnen von Remedy mit Quantum Break das Genre des Story-Shooters auf ein neues Level heben wollten und gleich mal eine reale TV-Serie in den Spielverlauf eingebaut haben: Geschenkt! Ich mag den Xbox-exklusiven Titel für die Tatsache, dass die Action sich spürbar anders anfühlt. Unser Held, dank eines fehlgeleiteten Zeit-Experiments mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestattet, kann in den Gefechten gegen die bösen Schergen des Monarch-Konzerns unterschiedliche Skills miteinander kombinieren. Anfangs hatte ich die Befürchtung, dass die Figur wie ein Testosteron-Rambo durch die Levels rennen und viel zu übermächtig sein würde. Dem ist aber nicht so. Das Zusammenspiel der Kräfte macht Spaß, die Story ist ausreichend interessant und die in der Zeit gefangenen Spielszenen visuell eine Bombe. Was will das Spieler-Herz mehr.

FLOP:



ReCore - Da ich in diesem Jahr nicht sehr viel gespielt habe, ist es geradezu anmaßend, eine Flop-Liste zu entwerfen. Auch im Fall von ReCore möchte ich weniger von Flop, denn von einer nicht erfüllten Liebe sprechen. Die Zutaten dieses Plattform-Shooters weckten mein Interesse. Auf dem Wüstenplaneten Neu-Eden ist ein Besiedelungsexperiment kolossal schief gegangen, mit der Folge, dass die Roboter-KI verrückt spielt und einen aggressiven Ton an den Tag legt. Der Mix aus Hüpfen, Schießen und Erkunden bleibt aber trotz einiger vielversprechender Ansätze am Ende unausgegoren. Für einen potentiellen Nachfolger gibt es also noch viel Luft nach oben. Schade!

Fazit von Nawrock: 2016 war für mich das bisher schlimmste Jahr, was Videospiele anbetrifft. Trotz des großen Angebots konnte ich mich für nur wenige Titel so wirklich begeistern und häufig wurde ich im Nachhinein dann trotzdem enttäuscht. Teilweise hatte ich an diversen Early-Access-Spielen mehr und vor allem auch länger Spaß, als an den meisten AAA-Titeln, die den Weg in meine Spielebibliothek gefunden haben. Nichts desto trotz muss ich mich hier für meine persönlichen TOP- und FLOP-Titel entscheiden, also wollen wir mal - in der Hoffnung, dass 2017 dann mehr zu bieten hat.



TOP:



Uncharted 4: A Thief's End - Eine solide Spielmechanik und gute Grafik sind bei Spielen namhafter Entwickler und Publisher ja mittlerweile Standard - meistens zumindest. Anders sieht es dann schon bei Story und Charakterzeichnung aus, sowie bei der Detailverliebtheit und der Ausgestaltung dessen, was für die Lösung des Spiels gar nicht von Bedeutung ist, dem Spiel aber einen gewissen Charme verleiht. Genau hier weiß die Uncharted-Reihe zu überzeugen und sich von der Konkurrenz klar abzuheben. Die Animationen sind niemals abgehakt, Nathan kollidiert glaubhaft mit Personen und Gegenständen in seiner Umgebung und selbst die Mimik der Charaktere wirkt unglaublich lebendig. Überhaupt schafft es das Spiel, eine gewisse Wohlfühlatmosphäre zu schaffen und versetzt den Spieler zurück in die Zeit, in der an Sonntagen auf Kabel 1 noch Tia Carrere als Relic Hunter auf Schatzsuche ging oder die Blockbuster des Abends Indiana Jones-Filme waren. Uncharted 4: A Thief's End End ist ein angemessenes Ende für die Geschichte des Meisterdiebes Nathan Drake.

DOOM - Eigentlich sollte hier Gears of War 4 stehen und den Text dazu hatte ich auch bereits verfasst, aber im Nachhinein musste der durchaus gut gelungene Beginn einer neuen Trilogie dann doch einem anderen Spiel weichen, dass es einfach noch mehr verdient hat, hier erwähnt zu werden. Die Rede ist von motherfucking DOOM! Warum? Weil das Spiel einfach geil ist. Es ist brutal, es klingt brutal und es macht brutal viel Laune. Es macht fast nichts, was moderne Shooter machen und dafür umso mehr davon, was eigentlich gar nicht mehr funktionieren dürfte. Es ist stumpf, es ist einfach – aber nicht leicht – und es sorgt für reihenweise schöner Erinnerungen an alte Zeiten, in denen Spiele noch auf Diskette(n) daherkamen und in DOS per Kommandozeile gestartet werden mussten. Eine kurze Umschreibung von so ziemlich jedem Feuergefecht in DOOM: die fetten Metal-Klänge untermalen die Geräuschkulisse aus Mündungsfeuer und zerplatzenden Dämonenkörpern, während der Nostalgiefaktor dafür sorgt, dass sich die Nackenhaare aufstellen. Einfach herrlich!

Call of Duty: Infinite Warfare - Ich kann es selbst kaum glauben, dass es ein Call of Duty-Spiel in meine TOP-Liste geschafft hat und eigentlich sollten hier auch Battlefield 1 oder Titanfall 2 stehen, aber überraschenderweise hat mir Infinite Warfare weitaus mehr Freude bereitet, als die beiden Titel aus dem Hause EA. Das kommt vor allem nach dem Reveal-Trailer sehr überraschend, schließlich hat er es auf YouTube in ähnlich tiefe Gefilde der Ratingsskalen geschafft, wie es das Spiel No Man's Sky auf Steam volbracht hat. Call of Duty: Infinite Warfare macht einfach Laune! Es weiß stets mit abwechslungsreichen Szenarien zu überzeugen, verpackt darin eine zwar nicht sonderlich komplexe, aber durchaus unterhaltsame Story und macht Kapitel für Kapitel neugierig. Man möchte einfach am Ball bleiben, bis endlich die Credits über den Bildschirm rollen. Selbst die Spielzeit von 8 Stunden ist für einen reinen Actiontitel durchaus vertretbar. Ich kann nur jedem Freund von Shootern, der von Call of Duty ähnlich abgeneigt war oder ist, empfehlen, dem neuen Titel eine Chance zu geben!

FLOP:



Tom Clancy's: The Division - Ich habe The Division sowohl in der Beta, als auch später in der finalen Version gespielt und war anfangs durchaus von dem Spiel überzeugt. Nur leider schleicht sich viel zu schnell eine gewisse Monotonie ein, die zwar jeder MMO-Titel irgendwo mit sich bringt, die ich bei The Division aber als weitaus störender empfand, als beispielsweise bei Hellgate London. Außerdem fehlt es dem Spiel bis heute an einer belebten Umgebung und gewissen Community-Hubs, in denen sich Spieler treffen und austauschen können. Damit meine ich keine Safe-Zones, wie es sie bei The Division sehr wohl gibt und in denen eine Hand voll anderer Spieler zu sehen sind. Ich rede von großen Camps oder Stadtteilen als sichere Aufenthaltsgebiete, die dem Spieler erst so richtig klarmachen, dass er gerade einen Massive Multiplayer-Onlinegame spielt.

Street Fighter V - Der Umfang von Street Fighter V war zur Zeit der Veröffentlichung eine Frechheit. Das Spiel wurde ohne Arcade-Modus, ohne Story-Modus und ohne funktionsfähigen Store veröffentlicht. Stattdessen wurden die fehlenden Inhalte patchweise nachgereicht, ebenso wie weitere Kämpfer, die durch Kampfpunkte, oder durch Echtgeld erworben werden können. Für mich persönlich war und ist das ein absolutes No-Go. Als jemand, der den Fokus nicht auf Competitive-Multiplayer legt, sondern der anderweitig unterhalten werden möchte, hat das Spiel – außer einem langweiligen Prolog – nichts zu bieten gehabt. Ob das Street Fighter V mittlerweile den vollen Preis wert ist und über entsprechende Inhalte verfügt, ist mir in dem Falle herzlich egal. Den Platz auf meiner FLOP-Liste hat es sich mit dem Fauxpa zur Veröffentlichung redlich verdient.

Far Cry: Primal - Far Cry: Primal hat mich auf ähnliche Art und Weise enttäuscht, wie so ziemlich die meisten Spiele von Ubisoft. Eine langweilige offene Spielwelt, ständige Unterbrechungen bei der Erkundung durch nervige und unnötige Gegner und das klassische Bereichserschließungsprinzip – egal, ob durch Lagerfeuer, Kirch- oder Funktürme – machen Far Cry: Primal für mich zu einem weiteren Titel der The Far Creed Crew-Reihe, die ich einfach nicht mehr sehen kann. Weg damit!

An dieser Stelle bietet sich eine gute Gelegenheit, uns bei euch fürs Mitlesen, Kommentieren und Diskutieren zu bedanken.Jetzt geht's aber los! Haut in die Tastatur, denn auch in der diesjährigen Ausgabe warten wieder einige Preise darauf, verteilt zu werden. Wer nicht mehr ganz zusammen bekommt, was in 2016 gespielt, geschweige denn, was alles veröffentlicht wurde, dem können wir als kleine Gedächtnisstütze einen Blick auf unsere Release-Collagen aus 2016 empfehlen - die immerhin bis zum August vorhanden sind - oder zum munteren Durchblättern im Release-Kalender einladen. Vielleicht hilft dir das ein wenig auf die Sprünge. Wir gehen mit gutem Beispiel voran und haben schon mal vorgelegt.Für mehr Infos und Details einfach auf das jeweilige Vorschaubild klicken.Das Vorschaubild zeigt auch nicht immer alles, was der jeweilige Preis beinhaltet =)Auch diesmal wollen wir wieder von dir wissen: Welche Spiele haben dir 2016 gefallen und welche eher nicht. Nenne nach Möglichkeit mindestens drei deiner Top und drei deiner Flop Games, die in diesem Jahr veröffentlicht und von dir gespielt wurden, und schreib auch kurz in 2-3 Sätzen dazu, warum du das Spiel entsprechend gut bzw. eher enttäuschend fandest.Wie immer kannst du uns deine(n) Gewinn-Favoriten mitteilen. Natürlich können wir eine Zuteilung dieser nicht garantieren, obwohl wir das versuchen (und es in der Vergangenheit ziemlich gut funktioniert hat), im Zweifel entscheidet das Los.In diesem Jahr warten überzu mehr als einem Dutzend Spielen auf euch. Unabhängig vom eventuellen Gewinn erhält jeder Teilnehmer zusätzlich einen Bonus-Spielecode nach Wahl, direkt als PM nach seinem Kommentar - solange der Vorrat reicht. Es gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!Sowohl dein(e) Gewinn-Favorit(en) als auch dein Bonus-Spiel solltest du direkt im Kommentar-Formular auswählen - Copy & Paste (Listen) der Gewinne im Kommentar werden ignoriert.Teilnahmeberechtigt sind alle registrierten Mitglieder von pressakey.com - auch alle Social-Media-Freunde sind willkommen, wenn sie auf der Website registriert sind - wer also bisher noch nicht angemeldet ist , sollte dies nachholen, ein Wohnsitz in Deutschland ist ebenfalls notwendig. Das Gewinnspiel läuft bis zumum 23:59:59 Uhr, dann ist Einsendeschluss. Jeder kann natürlich - abgesehen von den o.g. Bonus-Zugaben - nur einen Preis gewinnen, auch eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Bei USK-18-Titeln muss ein Altersnachweis erfolgen. Die Auslosung der Gewinner erfolgt per Zufallsgenerator - wir behalten uns Aussortierungen vor (Mehrfachteilnahme, Anforderungen o.ä.), alle Gewinner werden per PM informiert. Sollten nach Einsendeschluss noch Bonus-Keys übrig sein, werden wir diese unkompliziert an interessierte User verteilen =)Ohne die Unterstützung der folgenden Sponsoren (in alphabetischer Reihenfolge), wäre diese Verlosung nicht möglich gewesen. Daher an dieser Stelle nochmals: Danke!