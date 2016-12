PAKcast #22 - Besinnlichkeit & Liebe? DOOMich auch!

2

Langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu und bevor die neue Flut an AAA-Blockbustern über eure Bildschirme flimmert, gibt es sicherlich noch das ein oder andere Spiel, welches vielleicht liegen geblieben ist und dem man sich nun widmen kann. Warum also in der besinnlichen Zeit nicht einfach mal die Füße hochlegen und der Hölle einen kurzen Besuch abstatten? Da soll es zu der Jahreszeit ganz schön und vor allem auch viel wärmer sein. Mein heutiger Gast hat den Trip kurz vor Jahresende gemacht und berichtet von seinem blutigen Abenteuer.



PAKcast #22 - Mit Florian und Phil

Florian? Florian ! Wenn euch der Name bekannt vorkommt, dann kann ich euch beruhigen. Erst vor zwei Folgen sprach ich mit ihm über den Pile of Shame und schon ist er wieder zu Gast - natürlich nur, weil es ihm beim letzten Mal so gut gefallen hat! Er hat nämlich seinen Stapel abgearbeitet und sich dem diesjährigen DOOM gewidmet, das er vor lauter Spaß gefühlt in einem Atemzug durchgespielt hat. Letzten Endes war Flo so dermaßen begeistert, dass er unbedingt darüber sprechen wollte um jedem, der noch skeptisch ist, ob der Titel als Weihnachtsgeschenk taugt, zu sagen: "Spielt es! Liebt es!"Wir hoffen natürlich, dass der #PAKcast euch gefallen hat. Deshalb freuen wir uns sehr über ein Abo & eine Bewertung auf iTunes - für sonstige Anmerkungen, Ideen und Feedback zur Folge stehen euch unsere Kommentare natürlich stets zur Verfügung!