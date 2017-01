Nintendo Switch - Hands-On-Eindrücke zur neuen Nintendo-Konsole

Das neue Jahr beginnt nicht nur mit einem frostigen Winter und dem Führungswechsel in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch mit frischen Neuigkeiten in der Videospielewelt. Allen voran Nintendo hat den Start ins neue Jahr perfekt genutzt und lieferte mit seiner Nintendo Switch Präsentation aus Tokio erstmals handfeste und offizielle Details zu seiner neuen Hybridkonsole. Parallel dazu lädt Nintendo, bis zum weltweiten Launch der Nintendo Switch am 3. März, auf zahlreichen Events dazu ein, die neue Konsole und kommende Spiele auszuprobieren. Wir sind dem Ruf gefolgt und im Trio zum Münchner Event gereist, um uns eigene Eindrücke zu verschaffen.

Die Nintendo Switch startet im März

Überschaubares Software-Line-Up

Das vorgestellte Software Line-Up für die Nintendo Switch ist noch recht überschaubar.

Eindrücke der Event Location und angespielter Titel

Fazit von Kithaitaa: Das Konzept der Nintendo Switch ist jetzt nicht zwingend neu, aber durchaus interessant – selbst wenn für mich die mobilen Freiheiten derzeit eher unwichtig sind. Immerhin traut sich Nintendo was, abseits des Teraflop- und 4K-Geplänkels von Sony und Microsoft. Die Switch liegt erstaunlich gut in der Hand und bietet ein sehr gutes Display, das sich insbesondere beim Spielen von Mario Kart 8 Deluxe gezeigt hat. Auch die Joy-Cons sind auf jeden Fall wertiger als gedacht und beinhalten interessante Technik auf kleinstem Raum. HD-Rumble zum Beispiel, welches vor allem beim „Count the Balls“ Minispiel von 1-2-Switch faszinierte - man spürte förmlich die Kugeln im kleinen Joy-Con umherrollen. Beim Prügeln mit Arms kamen die bekannten Motionsensoren zum Einsatz und dank zahlreicher Bedienelemente bieten sich hier auch umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten. Für Menschen mit größeren Händen oder bei entsprechenden Spielen, dürfte allerdings der Komfort schnell an seine Grenzen gelangen, so dass ein Griff zum Pro-Controller wohl obligatorisch sein wird.



Bei den Spielen hat mich zwar zunächst vor allem das neue The Legend of Zelda interessiert, doch die gezeigte Demo konnte mich dann doch nicht so recht überzeugen oder gar begeistern. Den Anfang des Spiels kennt man bereits aus Trailern und er wirkt zunächst recht unspektakulär. Nach 20 Minuten war auch bereits Schluss, das ist natürlich zu wenig für ein derartig großes Open-World-Abenteuer. Der Stil gefällt mir nach wie vor und sicherlich ist es auch ein Grund sich die Nintendo Switch zuzulegen, auch wenn "Breath of the Wild" noch für die Wii U erscheint, dennoch wirkte die Welt stellenweise leer und auch technisch scheint hier noch Luft nach oben zu bestehen.



Überraschend gut und spaßig zugleich präsentierte sich Arms. Nach einem kurzen Tutorial und den grundlegenden Steuerungsmöglichkeiten geht es im 1 vs 1 direkt zur Sache. Mit ausfahrbaren Armen und allerlei Tricks versucht man seinen Widersacher auf die Matte zu schicken. Äußerst zugänglich und mit überschaubaren taktischen Möglichkeiten ausgestattet, das könnte auf jeden Fall ein Erfolg werden. In der Demo waren zunächst fünf verschiedene Kämpfer verfügbar, die man in drei unterschiedlichen Arenen austesten konnte. Spaßig genug, um uns im Laufe des Abends mehrfach an die Spielstationen zu locken.



Bei Mario Kart 8 Deluxe bekam man einen guten Eindruck vom Display der Nintendo Switch. Faszinierend scharf und mit seinen 6,2“ auch groß genug, um die Übersicht zu behalten. Zudem bietet die Switch auch genügend Power, um derartige Rennspiele mit 60fps auf den Bildschirm zu zaubern – das hat man auch beim ultraschnellen Fast RMX gesehen.



Als knuffigen Geheimtipp mit einer tollen Spielidee würde ich Snipperclips einstufen. „Zusammen schneidet man am besten ab“ lautet hier das Motto und das macht durchaus Laune. Im kooperativen Miteinander schnippelt man seine Figuren zurecht, um die Rätsel des jeweiligen Levels zu lösen. Während man sich als Duo noch gut abstimmen kann und verhältnismäßig schnell zum Ziel gelangt, stelle ich mir das mit vier Spielern schon etwas kniffliger vor. Spaßig war die kurze Anspielsession auf jeden Fall.



Insgesamt ein sehr gut organisiertes Event, das einem die Nintendo Switch optimal nähergebracht hat. Allerdings zeigte sich in den sieben Stunden eben auch, dass die Auswahl an Spielen recht gering ist – die der Launchtitel sogar noch geringer. Zelda, Arms, Mario Kart und Splatoon waren ganz klar die Platzhirsche – wenn man mal von den schier unzähligen 1-2-Switch Anspielboxen absieht. Daneben wurden im Grunde nur ein paar (erweiterte) Ports und Neuauflagen älterer Titel gezeigt. Ob das reichen wird, um in diesem Jahr ordentlich durchzustarten wird sich zeigen. Auch preislich habe ich da so meine Bedenken, nicht nur bei der Hardware und dem Zubehör, sondern auch bei den Spielepreisen. Allein mit dem Basispaket und Zelda liegt man bei 400 Euro. Auch sonst deutet vieles erstmal auf „Abwarten“ hin und erinnert mich, gerade in Punkto Spieleangebot, an den Wii-U-Launch. Als „Must-Have“ direkt zum Launch Anfang März würde ich die Nintendo Switch zumindest nicht bezeichnen, insbesondere da der einzig nennenswerte Launchtitel auch noch für die Wii U erscheint.

Fazit von Tim: Wirklich begeistert war ich von der Switch vergangene Woche nicht, als Nintendo sie live in Tokyo enthüllte: Es fehlten die interessanten Spiele (nicht nur zum Launch), die Joy-Cons wirkten arg klein, der Preis von 329,99€ ist ziemlich hoch gegriffen und dann werden für den Pro Controller gleich nochmal weitere 70 veranschlagt - von der App für Online-Sessions und Voice-Chat fangen wir lieber gleich gar nicht an. Meine Euphorie hielt sich also vor dem Hands-On in München eher in Grenzen. Auch nach dem Event hat sich diese Einstellung nicht wesentlich geändert. Und das ist irgendwie schade, denn die Hardware selbst hat mir richtig gut gefallen und verspricht jede Menge Spaß.



Als jemand, der sowohl 3DS als auch Wii U besitzt, finde ich schon das Konzept der Switch super, "Konsolenspiele" auch on-the-go zocken zu können bzw. eine Spieleplattform zu haben, die das Beste von Heimkonsole und Handheld vereint. Und nach dem, was ich in München sehen und spielen konnte, muss ich wirklich sagen, dass Nintendo das nahezu perfekt gelungen ist. Die Switch ist auch wesentlich kleiner als ich gedacht hatte und hat eine optimale Größe, fühlt sich mit beiden angedockten Joy-Cons angenehm griffig an und der Bildschirm ist absolut hell und hochwertig, sowohl Mario Kart 8 Deluxe als auch das neue Zelda wirkten gestochen scharf. Wenn man vom New Nintendo 3DS zur Switch umgreift, ist das gefühlt ein Unterschied mehrerer Generationen und so gesehen ist der Launch-Preis von 330€ eigentlich sogar okay, zumal man ja auch zwei (sehr coole!) Joy-Cons und das Dock mit erhält - wenn die Preise für Spiele und Zubehör nicht so irrsinnig hoch wären. Apropos Joy-Con: Was in diesen kleinen Teilchen drinsteckt, ist schon ziemlich beeindruckend und 1-2-Switch oder Arms etwa geben einen schönen Ausblick auf das, was sich damit anstellen lässt. Am ehesten kann man sie sich vorstellen wie zwei kleinere, technisch ausgereiftere und deutlich wertigere WiiMotes, und das finde ich eine super Sache. Vor allem HD Rumble hat mich sehr fasziniert.



Aber: Was nützt die beste Hardware, wenn es nichts darauf zu spielen gibt? Persönlich bin ich vom bisher präsentierten Lineup etwas enttäuscht. Keine Frage, The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist ein ganz großes und ganz wichtiges Spiel, aber die schon x-mal vorgestellte Opening-Demo kann mich mittlerweile nicht mehr vom Hocker reißen und hat mir auf dem Event nur eines bewiesen - nämlich, dass man absolut nichts verpasst, wenn man das Abenteuer stattdessen auf der alten Wii U spielt. Zumindest die stellenweise wirklich heftigen Framedrops sollten bis zum Launch noch behoben werden. Ebenfalls kaum begeistert hat mich Splatoon 2, nicht weil es sich genauso spielt wie der erste Teil - was ja per se eine gute Sache ist -, sondern weil es auch genauso aussieht. Warum da also eine "2" im Titel steht, erschließt sich mir nach dem Event noch nicht. 1-2-Switch als zweiter großer Launchtitel scheint spaßig, ist mit 50€ aber zu teuer und vermutlich schnell wieder langweilig, und Super Bomberman R ist eben ein Bomberman alter Schule, das aber billig aussieht und mir ebenfalls nicht den Vollpreis wert wäre.



Insofern sehe ich noch nicht, warum ich nun eine Nintendo Switch am 3. März 2017 kaufen sollte. Interessant wird sie für mich wohl erst ab April, wenn Mario Kart 8 Deluxe - immerhin ein Dauerbrenner, der auf dem Switch-Bildschirm richtig Laune macht - erscheint und Arms langsam in den Startlöchern steht. Das kunterbunte Fighting-Game erinnert mich angenehm an Splatoon, weil es "easy to learn, hard to master" ist und man bei einer neuen Marke von Nintendo immer hellhörig sein sollte - hier braucht es eigentlich nur ausreichend Content, einen brauchbaren Online-Modus und vielleicht noch eine nette Singleplayer-Komponente zum ersten Geheimtipp für die neue Konsole. Auch Snipperclips hätte ich gerne schon zum Launch oder kurz danach gespielt, aber auch hier fehlt leider noch ein Termin. Generell scheinen viele Title zu weit vom Launch entfernt.



Und das ist sie nun, die Nintendo Switch: ein meiner (vorläufigen) Meinung nach tolles und sehr durchdachtes Stück Hardware, dem bislang noch der wichtige Support in Form von Spielen fehlt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich zum Launch zuschlagen werde oder nicht. Aber wenn Nintendo es bis dahin oder der E3 noch schafft, mehr große und brauchbare Spiele anzukündigen, die keine Ports oder Neuauflagen sind, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass es mit dem Erfolg für die Switch klappt.

Fazit von HerrBeutel: Im Prinzip haben Darius und Tim schon alles wichtige gesagt. Meine letzte stationäre Konsole von Nintendo war das SNES, danach bin ich irgendwie ausgestiegen. Die Switch klingt aber, zumindest auf dem Papier, nach einem extrem spannenden und vielversprechenden Konzept; und zumindest haptisch macht die Konsole - entgegen meiner Erwartungen - sehr viel richtig: die kleinen Controller-Teile sind zwar Plastik, wirken aber hervorragend (und langlebig!) verarbeitet. Das Gewicht ist angenehm und die Rumble-Funktion kann, wie Darius erwähnt hat, durchaus beeindrucken. Auch als "Handheld"-Variante überzeugt die Switch: das gestochen scharfe Display stellt die Bilder herrlich satt und bunt dar, das Gerät liegt gut in der Hand, wenngleich es eventuell auf Dauer dem Ein oder Anderen zu schwer werden könnte. Der Standard-Controller dürfte, genau wie die asymmetrische Verteilung der Buttons und Digipads, Menschen mit großen Händen Probleme bereiten. Gerade wenn man bedenkt, dass mit der Zeit auch komplexere Spiele mit umfangreicherer Nutzung der Buttons erscheinen werden, sehe ich mich jetzt schon mit dem Daumen mehrere Knöpfe auf einmal drücken.



Spielerisch war die Auswahl "nett", aber so richtig umgehauen hat mich nichts. Der große Launchtitel The Legend of Zelda: Breath of the Wild entpuppte sich, trotz immenser Vorfreude, eher als ernüchternd. Wie Tim schon schrieb, war die Demo auf dem großen Bildschirm im Konsolenmodus technisch noch sehr wackelig und kämpfte mit immensen Framerate-Einbrüchen und Kantenflimmern, wenngleich der Artstyle in ruhigen Momenten für das ein oder andere "Wow!" sorgen konnte. Zudem war der Einstieg eher dröge und die Welt wirkt sehr leer und unbewohnt. Das schiebe ich bis zum Release aber alles noch auf den Demo- bzw. Work-in-Progress-Status. Splatoon 2 war eher "meh", weil mich die Steuerung der Kamera - die teilweise an Motion-Bewegungen mit dem Controller gebunden war - mehr verwirrte, als Spaß zu machen. Super Bomberman R war spaßig zu viert, wirkte aber eher wie ein Download- statt eines Vollpreistitels. Die meiste Zeit habe ich wohl am Stand von Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers verbracht: Als Fighter alter Schule fühlte ich mich - in Kombination mit dem Pro-Controller - sofort abgeholt und hatte immensen Spaß dabei, jeden meiner Herausforderer auf die Bretter zu schicken. Ich erwähne den Pro-Controller deshalb, weil ich mir das Spiel mit dem Standard-Controller ehrlich gesagt nur schwer vorstellen kann. Dennoch: Spaß hatte ich hier am Meisten.



Spaß machte mir auch Arms, das dank präziser Motion-Steuerung mehr war als nur simples "Wii-Rumprügeln": in Deckung gehen, Schläge um Kurven herum, Ausweichen, Springen: gemäß dem Motto "easy to learn, hard to master" steht hier ein ziemlich kurzweiliger, aber spaßiger Titel in den Startlöchern, der für unterhaltsame Abende mit Freunden sorgen dürfte - und für den ein oder anderen Muskelkater. Die Auswahl an Kämpfern sollte aber bis zum Launch zwingend noch erweitert werden. Wie zu erwarten war Mario Kart 8 Deluxe unterhaltsam: schicke Grafik, schnelle Rennen und tolle Multiplayer-Schlachten mit anwesenden Spielern sorgten für Lacher am Tisch. Für mich auf jeden Fall DER Starter-Titel, den ich mir aussuchen würde. Zum Schluss stellte sich dann noch Snipperclips als Geheimtipp heraus: unfassbar lustige Animationen, tolle Coop-Unterhaltung und knifflige Puzzles sorgten für immensen Spaß bei den Spielern und den Zuschauern. Schade, dass es hier noch keinen Release-Zeitraum gibt.



Insgesamt war es ein wunderbares Event, das mich aus technischer Sicht begeistert, aus spielerischer Sicht aber eher ernüchtert hat. Die Sorge, dass die Nintendo Switch ein billiger Plastikbomber wird, hat das Event definitiv aus der Welt geschafft. Dennoch kann mich das Line-Up bisher nicht restlos überzeugen - gerade auch, wenn ich mir die Preisfrage stelle. Dazu aber zu gegebenem Zeitpunkt mehr.

