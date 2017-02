PAKcast #23 - Gedanken & Eindrücke zur Nintendo Switch

2

Nintendo war die letzten Wochen in Deutschland mit einer Roadshow unterwegs und machte in diversen Großstädten halt, um ausgewählten Journalisten, Spielern und Influencern einen ersten Blick auf die Nintendo Switch zu gewähren. Auch wir durften vorbei schauen und haben ausführlich über das Switch-Event in München berichtet. Nachdem die Tour nach einem Besuch in Berlin nun beendet ist, reden Tim und ich mit unserem Gast über Gedanken, Wünsche und Sorgen zur baldig erscheinenden Konsole aus dem Hause Nintendo.



PAKcast #23 - Mit Tommy, Tim und Phil

Als Caster ist es immer schön, wenn Gäste gerne wiederkommen. So auch im heutigen Cast, in dem Tim und ich erneut Tommy begrüßen, der mit mir bereits über seine liebsten Bossfights in Spielen sprach. Dieses Mal geht es aber nicht um das bekämpfen von Pixelhaufen, sondern um Hardware: Wie fühlt sich die Nintendo Switch an? Wie ist das Line-Up? Finden wir den Preis gerechtfertigt? Und ist die Switch jetzt eine Konsole, ein Tablet oder etwas ganz Anderes? Diese und weitere Fragen klären wir im neuesten PAKcast. Viel Spaß!Wir hoffen natürlich, dass der #PAKcast euch gefallen hat. Deshalb freuen wir uns sehr über ein Abo & eine Bewertung auf iTunes - für sonstige Anmerkungen, Ideen und Feedback zur Folge stehen euch unsere Kommentare natürlich stets zur Verfügung!