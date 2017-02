Videospielespaß im Februar 2017 - die Game-Releases des Monats

1

Da ist sie endlich wieder! Nach längerer Pause aus diversen Gründen[tm] meldet sich unsere monatliche Release-Collage mit der heutigen Februar-Ausgabe wieder zurück. Rechtzeitig zur ansteigenden Anzahl der Veröffentlichungen, präsentieren wir nun wieder einen regelmäßigen Blick auf die anstehenden Releases - ganz gleich ob Blockbuster, Indie oder Geheimtipp. Was dich im Februar neben A House of Many Doors und Night in the Woods - die unseren Header zieren - sonst noch erwartet, zeigt dir unsere Collage.

Wie gewohnt bietet unsere Release-Collage nur eine Auswahl an Spielen, einen vollumfänglichen Überblick liefert stets unser Release-Kalender , der nahezu täglich aktualisiert und erweitert wird. Neben zahlreichen Early-Access-Starts - in diesem Monat u.a. mit Northgard und The Exiled - finden sich dort auch alle weiteren Neuerscheinungen oder Veröffentlichungen für weitere Systeme.Wie schaut's bei dir aus? Was hast du in den letzten Wochen so gezockt? Gab es Enttäuschungen oder gar Überraschungen? Was hat dir besonders gut gefallen? Was landet diesen Monat direkt in deinem Einkaufswagen und was erstmal auf der Wunschliste? Ein Klick auf das jeweilige Bild in der Collage reicht und du gelangst wie gewohnt direkt zur Infoseite des jeweiligen Spiels hier bei uns. Hier findest du die Release-Collagen aus 2016 . Unsere Release-Collagen der vergangenen Jahre finden sich hier: 2015 2011 und hier die aus 2010