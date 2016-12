The Walking Dead: Season Three - Staffel-Start im Doppelpack

Im Trailer des zweiteiligen Staffelauftaktes erfahren Spieler mehr über die schreckliche Situation, die Newcomer Javier und seine Familie mit dem jungen überlebenden Mädchen Clementine zusammenbringt. Sie sehen einige vertraute Gesichter aus dem The Walking Dead-Universum, wie beispielsweise Jesus, und erfahren mehr über die Story hinter "A New Frontier".



Alle Digital-PS4-Vorbesteller erhalten zusätzlich eine Version von The Walking Dead: Season Two und The Walking Dead: Michonne und Steam-Vorbesteller erhalten einen 10%-Rabatt auf den Preis. Anfang Februar wird die Serie auch als Season Pass Disc für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Die Disc wird die ersten beiden Episoden der dritten Staffel enthalten und gibt Zugang zu den nachfolgenden Episoden, die als Update dem Spiel hinzugefügt werden.



Wenn die Familie alles ist, was noch übrig ist... Wie weit würdest du gehen, um sie zu beschützen? Vier Jahre nachdem die Untoten die Gesellschaft heimgesucht haben, beginnen kleine Inseln der Zivilisation aus dem Chaos aufzuerstehen. Aber zu welchem Preis? Kann den Lebenden getraut werden? In der Rolle von Javier, einem jungen Mann der entschlossen ist, seine Familie wiederzufinden, treffen Spieler auf ein junges Mädchen, das ebenfalls unvorstellbare Verluste erleiden musste. Ihr Name ist Clementine und ihr Schicksal ist mit dem von Javier verbunden. Beide erleben eine Geschichte, in der die Entscheidungen des Spielers über Leben und Tod bestimmen.

Während Telltale Games in dieser Woche Batman - The Telltale Series mit der fünften Episode beendet, startet bereits in wenigen Tagen, genauer am 20. Dezember,- die dritte Staffel der erfolgreichen Adventure-Serie rund um Clementine und den Walkern. Die Fortsetzung der fünfteiligen Staffel startet dabei sogar direkt mit einem Episoden-Doppelpack: "Ties That Bind" Part I und Part II. "The Walking Dead: A New Frontier richtet sich sowohl an neue Spieler als auch Fans der ersten beiden Staffeln. Diejenigen, die die Geschichte erst kennenlernen, bekommen einen einfachen Einstieg. Spielern, die mit der Story schon vertraut sind, werden mehrere Optionen zu Verfügung gestellt, um die Vorgeschichte zu konfigurieren und gespeicherte Daten aus den vorherigen Staffeln von diversen Plattformen zu übertragen".