Call of Duty: Infinite Warfare - PS4-Test-Wochenende gestartet

Bei Call of Duty: Infinite Warfare steht die Story mit einer tiefgreifenden, fesselnden Erzählung im Mittelpunkt. Infinity Ward betritt dabei absolutes Neuland, indem die Tragweite von Entscheidungen und die Belastungen, denen Anführer ausgesetzt sind, genau untersucht werden. In einer finsteren Zeit unsagbaren Elends muss der Spieler als Captain eines Kriegsschiffs das Kommando gegen einen unnachgiebigen Feind übernehmen.



Erfahrene Soldaten werden in außergewöhnliche Situationen gebracht, die ihre Ausbildung auf eine harte Probe stellen und ihren wahren Charakter zum Vorschein bringen werden - während sie lernen, die Führungsrolle zu übernehmen und die harten Entscheidungen zu treffen, die nötig sind, um den Sieg zu erringen. Das Spiel führt außerdem atemberaubende, noch nie gesehene Umgebungen, neue Waffen und innovative Fähigkeiten in die Call of Duty-Reihe ein. Die gesamte Kampagne - von harten Kämpfen am Boden bis zum Steuern eines Raumgleiters in Höchstgeschwindigkeit - bietet ein nahtloses Spielerlebnis, das nahezu ohne merkliche Ladezeiten auskommt. Die Fans können sich also schon mal auf die Art von Blockbuster-Momenten freuen, die sie so an der Serie lieben.



Der Spieler taucht ein in eine klassische Erzählung über großangelegte Kriegsführung, die in einer realitätsnahen Zukunft spielt, in der menschliche Konflikte überall im Sonnensystem ausgetragen werden. Der Multiplayer-Modus bietet bahnbrechenden Gameplay-Innovationen, um das intensivste und packendste Call of Duty-Erlebnis aller Zeiten zu bieten. Das Spiel biete atemberaubende und noch nie gesehene Umgebungen auf zahlreichen Planeten sowie völlig neue Waffen und Spieler-Fähigkeiten. Zusätzlich kommen die Spieler im neuen kooperativen Zombies-Erlebnis voll auf ihre Kosten mit einer originellen und einzigartigen Spielweise, eingebettet in eine unterhaltsame Geschichte, die für jede Menge Aufregung bei den Fans sorgen wird.

Activision und Sony Interactive Entertainment laden an diesem Wochenende zum Probeballern inein. Vomsteht eine kostenlose Testversion des Infinity Ward Shooters für die PlayStation 4 zum Download bereit , mit der ihr in den Mehrspieler-Modus (Höchststufe 15), Zombies (Höchststufe 3) und die Kampagne (Wachsende Bedrohung & Schwarzer Himmel) hineinschnuppern könnt. Vorher gilt es die 60GB große Download-Version des Spiels aus dem PlayStation Network zu saugen - für den Multiplayer und Zombies in Spaceland wird außerdem eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft benötigt. Solltet ihr euch im Anschluss zum Kauf der Vollversion entscheiden, wird euer Fortschritt aus allen drei Modi direkt übernommen.