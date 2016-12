Rime - Rating deutet baldigen Release & Switch-Version an

RiME ist ein Einzelspieler-Puzzleabenteuer und dreht sich um einen Jungen, der sich nach einem reißenden Sturm als Schiffbrüchiger auf einer geheimnisvollen Insel wiederfindet. Die Spieler müssen ihren ganzen Verstand einsetzen, um die Herausforderungen und Geheimnisse der riesigen Welt zu erforschen. Dabei verschlägt es sie in zerklüftete Umgebungen, sie begegnen wilden Kreaturen und zerfallenden Ruinen einer längst vergessenen Zivilisation. Die raffinierte Geschichte mit farbenfrohen Celshading-Artwork und schwungvollem Soundtrack lädt Spieler zu einer tiefgehenden Erkundungstour voller spannender Entdeckungen ein.

Das spanische Entwicklerstudio Tequila Works hat zuletzt im Sommer bestätigt, dass man nach der Loslösung von Sony mit Grey Box und Six Foot zwei neue Partner für die Veröffentlichung vongefunden hat. Diese scheint nun näher zu rücken, wie zwei Alterseinstufungen in Brasilien und Australien andeuten. Gleichzeitig verrät der Eintrag der brasilianischen Organisation, dass das stimmungsvolle Puzzle-Adventure im kommenden Jahr neben PC, PlayStation 4 und Xbox One, aller Wahrscheinlichkeit nach auch für die Nintendo Switch erscheinen wird. Vielleicht darf man auf eine Vorstellung - mit frischem Trailer - zur offiziellen Nintendo Switch Präsentation im Januar 2017 hoffen.