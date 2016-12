Dishonored 2 - Neues Update bringt den "New Game Plus"-Modus

Diesmal haben Sie jedoch Zugriff auf alle Fähigkeiten der beiden Helden. Außerdem starten Sie Ihren neuen Durchgang mit allen Runen und Knochenartefakt-Eigenschaften, die Sie im vorigen Spiel gesammelt haben. Runen können Sie neu zuweisen, sodass Ihnen die gewünschten Kräfte zur Verfügung stehen.



Mit dem zweiten kostenlosen Update, welches wir im Januar veröffentlichen, bieten wir Ihnen noch mehr Möglichkeiten, das Spiel an Ihren individuellen Spielstil anzupassen. Zudem können Sie anhand einer Reihe von Einstellungen und zwei neuen Features, der Missions-Auswahl und zusätzlichen anpassbaren Schwierigkeitsgraden, einzigartige Herausforderungen erschaffen. Mehr Informationen zum zweiten kostenlosen Update gibt es in den kommenden Wochen.



Schlüpfen Sie erneut in die Rolle eines übernatürlichen Assassinen in Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske. Das First-Person-Actionspiel von Arkane Studios ist der Nachfolger des mit mehr als 100 "Spiel des Jahres"-Preisen ausgezeichneten Dishonored: Die Maske des Zorns. Dishonored 2 erhielt vor kurzem den Preis als "Bestes Action-Adventure" bei den renommierten The Game Awards 2016.



Wenn die wahnsinnige Hexe Delilah sich den Thron unter den Nagel reißt und das Schicksal des Kaiserreichs in der Schwebe hängt – wie weit würden Sie gehen, um Ihre Feinde zu jagen und sich zu nehmen, was Ihnen gehört? Schlüpfen Sie in die Rolle von Kaiserin Emily Kaldwin oder ihres Kaiserlichen Schutzherrn Corvo Attano? Wie werden Sie die besonderen Kräfte, Waffen und Hilfsmittel Ihres Charakters kombinieren, um Ihre Gegner auszuschalten?

