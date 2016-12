Boundless - Neue Bewegtbilder & Details zum Sandbox-Abenteuer

James Austin, Game Director:



Jede Welt im Universum ist am Himmel aller anderen Welten sichtbar, entweder als einzelner Lichtpunkt für fernere Welten oder als ein beeindruckender, gerenderter Echtzeit-Planet am Himmel. Von eurem Heimatplaneten aus wird es euch möglich sein, andere Welten, Zivilisationen und alles, was von diesen erschaffen wurde, sehen.



Mit eurem heiligen Totem könnt ihr jederzeit eine Stelle in entfernten Welten markieren: Erbaut ein Portal, aktiviert den Marker und öffnet einen Live-Zugang in diese Welt. Falls das Gelände stabil und die Atmosphäre Atmen möglich zu machen scheint, während sich keine Kreaturen in der Nähe befinden, dann solltet ihr den Schritt von einer Welt in die andere wagen.



Planeten ziehen anmutig am Himmel entlang und helfen euch dabei, von einer exotisch-einzigartigen Welt in die andere zu gelangen. Diese Struktur erlaubt es uns, alle Spieler in ein einziges Online-Universum zu integrieren. Die einzige verbleibende Frage ist, wieviel ihr davon erforschen werdet.



Boundless ist ein Online-Universum, das komplett von Spielern erbaut und regiert wird. Stellt Anspruch auf Land, erbaut und beschützt euer erstes Zuhause. Dann schließt euch in einer Gilde zusammen, um genügend Land für einen Stadtbau zu erlangen. Falls eure Stadt die angesehendste des Planeten ist, beansprucht ihr den Titel "Hauptstadt" und herrscht über diese Welt. Aber warum dort aufhören? Die mächtigsten Gilden werden um die Herrschaft des Universums kämpfen.



Die Ökonomie von Boundless ist von Spielern erschaffen. Jedes Geschäft, das ihr findet, wird von einem anderen Spieler geführt – ausgestattet mit Ressourcen eines anderen Spielers, erlegten Kreaturen eines anderen Spielers und geschmiedete Ausrüstung eines anderen Spielers. Jeder kann seinen eigenen, einzigartigen Pfad und eine individuelle Charakterentwicklung wählen, um eine Gesellschaft und eine kollektive Online-Zivilisation aufzubauen.

Das britische Entwicklerstudio Wonderstuck hat frische Infos und Bewegtbilder zum Open-World Voxel-Sandbox-Abenteuerveröffentlicht, das im kommenden Jahr für PC und PlayStation 4 erscheinen soll und Spieler ein riesiges Online-Universum bevölkern lässt. "Das Boundless-Universum besteht aus riesigen, miteinander verbundenen Welten, jeweils aus einem durchgehend erforschbaren Voxel-Planet bestehend – eine physische Sandbox, in der ihr kämpfen, schwingen, gleiten, springen, stolpern und fallen könnt – in einzigartigen und vielfältigen Umgebungen". Neben dem frischen Gameplay-Trailer von der PSX 2016 , hält Game Director James Austin noch weitere Infos für euch bereit. Boundless befindet sich aktuell in der Pre-Alpha-Phase und kann über ein Early-Access-Programm bereits unterstützt und angespielt werden.