Surf World Series - Climax kündigen neues Arcade-Sportspiel an

"Surfen ist ein einzigartiger Sport, der in Spielen seit einiger Zeit ziemlich unterrepräsentiert ist. Deshalb wollen wir Surffans ein unterhaltsames, Arcade-lastiges Surfspiel bieten, bei dem es darum geht Wellen, zu meistern und mit gigantischen High-Scores zu punkten." sagt Simon Gardner, CEO von Climax Studios. "Surf World Series will diese besonderen Momente einfangen, die entstehen, wenn Board und Welle in perfekter Harmonie zusammenarbeiten."



Jamie Fisher, Associate Producer, Climax Studios:



Als Entwickler ist es unser Ziel, die Vibes einzufangen, die die Kultur des Surfens ausmachen – wir haben die Intensität mit gewaltigen Ozeanen, umwerfenden Hintergründen und einfachem Arcade-Gameplay nach oben geschraubt. Surf World Series bietet einen einfachen Einstieg, aber um epische Stunts und coole Tricks abzuziehen, müsst ihr das Spiel schon meistern. Es erfordert Timing, Präzission und vorallem den Willen sich verräterischen Tunneln, Monsterwellen und der Konkurrenz online zu stellen.



Mit zehntausenden Personalisierungsmöglichkeiten habt ihr in Surf World Series die Freiheit euren eigenen schicken Style zu kreieren und euch von den restlichen Spielern abzuheben. Während ihr euer Skillset aufbaut, neue Tricks abzieht und die Ränge nach oben klettert, schaltet ihr zahllose klassische und originelle Designs frei, egal ob Wetsuits, Boards, Muster uvm.



Das eigens entwickelte Wellensystem in Surf World Series ist nicht nur dazu dar, um Wellen zu erschaffen die himmlisch aussehen und sich auch so anfühlen, sondern es sorgt auch dafür, dass sich der Wellengang so natürlich wie möglich verhält. Ihr werdet den Sog der Strömung an eurem Board merken, während ihr versucht die Balance zu halten, euren Trick richtig zu landen oder die massive Welle bis zum Schluss auszureiten. Ohne dass ihr die Zehen in den Sand steckt, kommt ihr nicht viel näher an die echte Erfahrung des Surfens heran.

Die britischen Climax Studios ( Assassin's Creed: Chronicles ) melden sich zurück und präsentieren mitein neues Arcade-Sportspiel, das in Zusammenarbeit mit Vision Games Publishing und Standfast Interactive entwickelt wird undfür PC, PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen soll. Darin tretet ihr in fünf legendären Surfgebieten - von den sonnigen Stränden Hawaiis bis zu den felsigen Küsten Portugals - gegen Monsterwellen an, um die Spitze der Surfer-Leaderboards zu erklimmen. Wahlweise in 45 Einzelspieler-Herausforderungen oder online gegen bis zu 15 Spieler in drei Multiplayer-Modi.