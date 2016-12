Gravity Rush 2 - Demo-Version & Anime-Kurzfilm angekündigt

Schwing dich in die Lüfte und kehre zurück in eine Welt, in der die Gesetze der Schwerkraft deinem Willen gehorchen. Kat und Raven bestreiten in Gravity Rush 2 einmal mehr ein schwindelerregendes Abenteuer, in dem die Grenzen zwischen Fallen und Fliegen sich in Luft auflösen. Mit Kats neuen Kräften setzt du dich über die Schwerkraft hinweg und änderst ihre Richtung und Stärke beliebig.



Eine ausgedehnte Welt voller Aufgaben, Herausforderungen und dämonischer Monster wartet auf dich: Beherrsche die Gesetze der Physik und nutze deine Kräfte, um deine Gegner in einer komplett zerstörbaren Umgebung auf bislang unvorstellbare Weise zu besiegen.



Die Ästhetik der französischen "bande dessinée"-Comicbücher wird kunstvoll mit Einflüssen aus dem japanischen Manga und Anime verschmolzen, um eine einmalige und wunderschöne Atmosphäre zu schaffen. Stadtlandschaften und Charaktere werden mit verblüffendem Detailreichtum auf PlayStation 4 zum Leben erweckt.

Sony Interactive Entertainment und die Japan Studios haben als Überraschung eine Demo zuangekündigt, die ihr ab demim PlayStation Store herunterladen könnt. "Es gibt zwei Wege durch diese Demo – einen für all jene, die zum ersten Mal Gravity Rush spielen, und einen anderen für all jene, die sich bereits mit Kats Kräften vertraut machen konnten". Nach den Weihnachts-Feiertagen erwartet uns am 26. Dezember dann mit "Gravity Rush - Overture" ein Animationsfilm zum Spiel. Dieser stammt vom berühmten Anime-Studio Khara (Evangelion) und wird die geschichtliche Lücke zwischen den beiden Gravity Rush Spielen schließen - eine Kostprobe liefert der nachstehende Teaser. Gravity Rush 2 erscheint hierzulande am 18. Januar 2017 exklusiv für die PlayStation 4.