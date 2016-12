Astroneer - Weltraum-Goldrausch für abenteuerlustige Sandbox-Helden

Das wertvollste Werkzeug bei diesem Abenteuer ist die Fähigkeit zum Umgestalten der Welt, zum Verändern des Geländes und zum Gewinnen wertvoller Ressourcen von Planeten und Monden. Ressourcen können gehandelt oder zu neuen Werkzeugen, Fahrzeugen und Modulen verarbeitet werden, um zum Beispiel gewaltige Industrieanlagen und bewegliche Rover-Basen zu erschaffen.



Gestalte Gelände um, als würde es aus Knetmasse bestehen. Erforsche prozedural generierte Planeten, die vollständig verändert und erkundet werden können. Baue ein Raumschiff und reise zu neuen Planeten und Monden. Kombiniere Komponenten und Objekte, um neue Fahrzeuge und Module zu erschaffen. Offener Koop-Modus für bis zu 4 Spieler.

Wem bei prozedural generierten Planeten und dem Thema Weltraum sofort No Man's Sky von Hello Games in den Kopf schießt, liegt zwar auch beinicht komplett verkehrt, allerdings verfolgt das Entwicklerteam von System Era Softworks aus Seattle mit seinem Debütwerk ganz andere Ziele. Dieser Tage startete das Weltraum-Sandboxspiel in die Early-Access-Phase auf Steam und für die Xbox One und lädt euch zur Gestaltung und Erforschung weit entfernter Welten ein - allein oder im Koop-Modus. "Astroneer spielt zu Zeiten eines Goldrauschs im 25. Jahrhundert. Die Spieler müssen die Grenzen des bekannten Weltraums erforschen und ihre Leben für die Aussicht auf Reichtum in menschenfeindlichen Umgebungen aufs Spiel setzen", heißt es in der offiziellen Beschreibung. Wer dies gleichermaßen spannend und rätselhaft zugleich findet, der wirft am Besten einen Blick auf die Anspielvideos von Kollege Phil.