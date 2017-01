Mass Effect: Andromeda - Releasetermin im März offiziell bestätigt

Aaryn Flynn, General Manager bei BioWare:



Mass Effect: Andromeda ist unser bis dato ehrgeizigster Mass Effect-Titel. Wir erzählen völlig neue Geschichten, erstellen neue Charaktere, Planeten und Völker und führen ein brandneues Gameplay-System ein. Außerdem setzen wir für Mass Effect erstmals die beeindruckende Frostbite-Engine ein, die einen optischen Quantensprung von der Originaltrilogie zu Mass Effect: Andromeda ermöglicht. Darauf aufbauend haben wir uns sehr viel Zeit genommen, um ein bestmögliches Spielerlebnis zu schaffen.



Die Entwickler von BioWare haben über die Feiertage eine Version des Spiels mit nach Hause genommen, die wir "Holiday Build" nennen. Diese uralte Studiotradition geht zurück auf die Anfangstage von Mass Effect. Viele von uns haben das Spiel in ihren PC oder ihre Konsole eingelegt und ausgiebig gespielt. Das Feedback nach den Feiertagen war großartig. Die Bestätigung der Mitarbeiter unseres Studios, von denen viele eine tragende Rolle bei der Originaltrilogie gespielt hatten, hat uns sehr geholfen, ein Erscheinungsdatum festzulegen.



Noch aufregender war für uns in den letzten Monaten die Begeisterung der Community, als wir damit begonnen haben, mehr über das Spiel zu verraten. Eure Leidenschaft für die Reihe treibt uns an. Und nun stehen wir nach fünf Jahren nur noch wenige Monate vor der Veröffentlichung eines brandneuen Mass Effect-Erlebnisses, das nur darauf wartet, von euch erkundet zu werden. Wir sind begeistert, wie weit wir mit der Reihe gehen, und hoffen, dass sich das Warten gelohnt hat.



Wir sehen uns in Andromeda!

Wie bereits vermutet, wirdhierzulande amveröffentlicht - parallel zum geplanten Artbook, welches diesen Termin bereits im Vorfeld angedeutet hat. Aaryn Flynn, General Manager bei BioWare, hat dies in einem offiziellen Blogpost bestätigt und dankt dabei allen Fans für die Geduld, die diese aufgebracht haben. Gleichzeitig liefert man eine kurze Übersicht, was sich alles getan hat und einen frischen Trailer von der CES 2017 aus Las Vegas. Mass Effect: Andromeda führt euch in die Tiefen der Andromeda-Galaxie fernab der Milchstraße und wird in verschiedenen Editionen für PC, PlayStation 4 (Pro) und Xbox One veröffentlicht. Eine Übersicht inklusive der geplanten Inhalte, liefert die offizielle Verkaufsseite und natürlich auch die Produktseite auf Amazon.de