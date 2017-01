Halo Wars 2 - Retailversion erscheint über THQ Nordic

"Nachdem wir in 2016 an vielen Titeln mit Microsoft zusammengearbeitet haben, freuen wir uns sehr, das Jahr mit einer weiteren Partnerschaft beginnen zu können. Die Gelegenheit, Fans von Echtzeitstrategiespielen und Fans von Halo so ein großartiges Spiel in einer so beeindruckenden Verpackung anbieten zu können, bedeutet uns sehr viel." – Lars Wingefors, Gründer & Group CEO von THQ Nordic.



"Nicht zuletzt um Fans, die es lieben, die Boxen ihrer Spiele zu besitzen, eine Freude machen zu können, sind wir glücklich darüber, mit THQ Nordic zu kooperieren und Halo Wars 2 auch physisch veröffentlichen zu können.", so 343 Studio Head of Strategy Game Development Dan Ayoub. "Die Zusammenarbeit mit THQ Nordic lief super und wir sind sehr gespannt auf den Release!"

Dank einer Partnerschaft mit den Microsoft Studios und 343 Industries, veröffentlicht THQ Nordic das Strategiespielauch als Retail-Version für Windows 10 - welche dank Xbox Play Anywhere auch die Xbox One Version beinhalten wird. "Sowohl die Standard als auch die Ultimate Edition werden in den Läden mit qualitativ hochwertiger Verpackung beeindrucken ( Bild1 Bild2 ). Allerdings glänzt die Ultimate Edition neben ihrem schicken Äußeren auch mit einigen inneren Werten: Fans erhalten neben dem Grundspiel auch den Season Pass sowie die Halo Wars Definitive Edition, eine überarbeitete Version des ersten Teils der Reihe, die ebenfalls über Xbox Play Anywhere auf PC und Xbox One spielbar ist". Halo Wars 2 erscheint am 21. Februar