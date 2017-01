Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands - Live-Action Kurzfilm angekündigt

War Within The Cartel führt die Zuschauer in die innersten Kreise des Santa Blanca-Drogenkartells ein, das vom skrupellosen Anführer El Sueño befehligt wird. Nach einer Attacke auf eine ihrer Anlagen spürt die oberste Führungsriege, bestehend aus El Muro (Sicherheitschef), El Yayo (Produktionschef), Nidia Flores (Einsatzleiterin) und dem Head of Influence (El Cardenal), einen Verräter aus den eigenen Reihen auf, um tödliche Vergeltung zu üben. Die actiongeladene Geschichte gipfelt in den Ereignissen, die zum Beginn des Spiels führen, wenn eine Elite-Spezialeinheit, die Ghosts, aktiviert werden, um das Kartell zu zerschlagen. War Within The Cartel wird von dem in Los Angeles ansä ;ssigen Digitalstudio Legion of Creatives produziert und zeigt den Grammy-Gewinner, Unternehmer, Schauspieler und Hip Hop-Legende Tip "T.I." Harris in der Rolle von Marcus, ein Mitglied des Santa Blanca-Kartells.



"Ubisoft will auf allen Kanälen hoch qualitatives Entertainment bieten, in Spielen, Filmen sowie anderen Medien", sagt Geoffroy Sardin, Senior Vice President Sales & Marketing, Ubisoft. "War Within The Cartel fügt noch mehr Tiefe zu der umfangreichen Welt von Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands hinzu und wir sind sehr erfreut mit Amazon, Twitch und Legion of Creatives zusammen an diesem Projekt zu arbeiten."



"Drogenkartelle sind ein unglaublich heißes Thema in der Popkultur. Wir rühmen uns damit, dass die Charaktere, die Action und die Umgebung von War Within The Cartel diese Thematik authentisch aufgreifen", sagt Executive Producer Roberto Orci.

Ubisoft hat heute mit "War Within The Cartel" einen rund 30-minütigen Live-Action Kurzfilm zum kommenden Open-World Action-Shooterangekündigt, der in Zusammenarbeit mit Amazon und Twitch amveröffentlicht werden soll. Im Video wird das Santa Blanca-Kartell näher beleuchtet, eine skrupellose Gruppierung, die Bolivien in einen Narco-Staat verwandelt hat. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands erscheint am 7. März für PC, PlayStation 4 und die Xbox One. Wer vorab reinschnuppern möchte, sollte sich auf der offiziellen Website für die kommende Beta registrieren