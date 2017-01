The Inner World gewann beim deutschen Computerspielpreis bereits den Titel "Bestes Deutsches Spiel" und konnte auf PC, Mac, Linux, iOS und Android eine riesige Fangemeinde aufbauen. In Kürze können auch endlich Xbox One- und PlayStation-Besitzer die Abenteuer des Helden Robert erleben. Die Steuerung wurde dafür komplett überarbeitet, der Held wird per Gamepad nun ganz direkt durch die Spielwelt gelenkt.



Das Land Asposien, umgeben vom unendlichen Erdreich, wird durch drei große Windbrunnen beatmet. Hier lebt auch Robert, der im Schatten seines Vorbilds Conroy ein beschauliches Leben als Hofmusiker führt. Dies ändert sich jedoch schlagartig, als ein Windbrunnen nach dem anderen seinen Dienst versagt und dann auch noch die Windgötter das Land heimsuchen… Zusammen mit der mysteriösen Diebin Laura macht Robert sich auf, das Geheimnis um das Verschwinden des Windes zu lüften. Kann der junge Abenteurer seine Welt retten? Und was sind Lauras geheime Absichten dabei…?

Das junge deutsche Entwicklerteam Studio Fizbin steht kurz vor seinem ersten Konsolen-Release. Die preisgekrönte Adventure-Überraschung aus Ludwigsburg,, soll laut Publisher Headup Games noch vor Ostern in den Regalen und Online-Stores der PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Doch damit nicht genug, denn schließlich ist mit The Inner World - Der letzte Windmönch bereits die Fortsetzung in Sicht, welche noch in diesem Jahr zeitgleich für alle Plattformen veröffentlicht werden soll.