Erschaffen Sie die ultimativen Versionen der größten DC-Legenden und entwicklen Sie sie zu Ihren ganz persönlichen Kampfmaschinen! INJUSTICE 2 bietet einen gewaltigen Kader an DC-Kultcharakteren, die Sie im Verlauf des Spiels mit mächtiger individueller Ausrüstung immer weiter verbessern können. Erhalten Sie die volle Kontrolle über Kampfstil und Aussehen Ihrer Helden und Schurken, und kämpfen Sie sich mit spektakulären Moves und Combos durch zahlreiche actiongeladene Spielmodi.



Von den Machern von Mortal Kombat: NetherRealm Studios, die Entwickler des preisgekrönten und berühmt-berüchtigten Beat em Up Hits Mortal Kombat X, vereinen in Injustice 2 eine überragende, epische Story im DC-Universum mit innovativen Spielmodi und ausgefeilten, brachialen Kampfmechaniken, die im Genre Ihresgleichen suchen.



Erleben Sie die Fortsetzung der kinoreifen Story, die in Injustice: Götter unter uns begann, während Batman und seine Verbündeten daran arbeiten, die Trümmer der Gesellschaft zusammenzufügen, und gegen jene antreten müssen, die Superman wieder als Herrscher einsetzen wollen. Inmitten dieses Chaos taucht eine neue Bedrohung auf, die alte Feinde dazu zwingt, neue Bündnisse zu schließen.



Mit jedem Kampf verdienen Sie sich Ausrüstung, mit der Sie Ihre DC-Superhelden und Superschurken anpassen und weiterentwickeln können – mit deutlichen Auswirkungen auf Aussehen und Kampffähigkeiten Ihrer Charaktere. Kein Match und kein Kämpfer gleicht dem anderen



Wählen Sie Ihren Kämpfer aus der größten Auswahl an Charakteren des DC-Universums, die es je in einem Fighting-Game gab. Von klassischen Fanfavoriten wie Batman, Superman, The Flash bis hin zu erstaunlichen, völlig neuen Super-Schurken. Kämpfen Sie sich in intensiven Gefechten durch bekannte Orte wie Gotham City und Atlantis, in denen Sie die zerstörbare Umgebung zu Ihrem Vorteil nutzen können.

Warner Bros. Interactive Entertainment und DC Entertainment haben mit "The Lines are Redrawn" einen neuen Story-Trailer zuveröffentlicht, das derzeit bei NetherRealm Studios entsteht und amfür die PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. "Injustice 2 ist das machtvolle Sequel zum Spiele-Hit Injustice: Götter unter uns, in dem sich die Spieler die ultimative Version ihres Lieblings-DC-Characters erschaffen und verstärken können. Mit einer riesigen Auswahl an DC-Superhelden und -Schurken führt Injustice 2 die epische, kinoreife Story fort. Batman und seine Verbündeten arbeiten daran, die verschiedenen Gruppen der Gesellschaft wieder zusammenzuführen, wobei sie gegen jene kämpfen müssen, die Supermans Regime wiederherstellen wollen. Inmitten des Chaos erscheint eine neue Gefahr, die die gesamte Existenz der Erde bedroht".