Naoki Tamura, Localisation Producer, Team NINJA:



Diejenigen, die es schaffen, die "Letzte Chance"-Testversion zu bestehen, können sich auf eine Reihe von Extrabelohnungen für die Vollversion freuen. Wenn ihr die Hauptmission abschließt, erhaltet ihr die Menschenfresserinnenmaske, für das Abschließen der Zwielichtmission hingegen erhaltet ihr zum letzten Mal die Chance, das Zeichen des Eroberers und das Zeichen des Kriegers aus der Alpha und Beta von letztem Jahr zu ergattern.



Um in der Vollversion auf die Menschenfresserinnenmaske zugreifen zu können, müsst ihr euren Spielstand aus der "Letzte Chance"-Testversion beibehalten – also solltet ihr ihn auf keinen Fall vor dem Veröffentlichungsdatum löschen!



Für das Zeichen des Eroberers und das Zeichen des Kriegers werdet ihr dazu aufgefordert, einen DLC herunterzuladen, den ihr ebenfalls bis zur PS4-Veröffentlichung behalten müsst. Geht im Spiel zu den Schreinen und erhaltet die "Segen", um die Belohnungen einzustreichen!

Das kommende Action-Adventurewurde in den vergangenen Wochen und Monaten bereits zahlreich mit Dark Souls verglichen und natürlich wird hierbei vor allem auf die herausfordernden Kämpfe angespielt. "Nioh, das seine Inspiration aus der japanischen Geschichte und den legendären Samurai zieht, versetzt euch in die Rolle des Protagonisten William, der im Japan des 16. Jahrhunderts eine zermürbende Aufgabe zu erfüllen hat, während er sich anderen Kriegern und übernatürlichen Kreaturen stellen muss". Am Wochenende, vom, könnt ihr dank der "The Last Chance" Demoversion ein letztes Mal vor Launch in das Spiel schnuppern. Die PlayStation-Plus-exklusive Demo steht ab sofort zum Download bereit, das finale Spiel erscheint am 8. Februar für die PlayStation 4.