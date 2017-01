"The Exiled" ist ein soziales Sandbox MMORPG, in welchem Überlebensstrategien auf Skill-basierte PvP Kämpfe treffen. Kooperiert oder erobert, fertigt oder kämpft. Jede Entscheidung ist essentiell, während ihr versucht in einem verlassenen Tal zu überleben. Ein klassenloses System bedeutet, dass du deinen Charakter formst, um deinem Spielstil zu entsprechen. Ohne Grinden, mit vollem Loot und unbeschränkten PvP Kämpfen müsst ihr ununterbrochen die Risiken und Belohnungen abwägen, während ihr selbst entscheidet, wie ihr mit der Welt und euren Mitspielern interagiert. Fertigt Ausrüstungen, baut eure Siedlungen und formt Bündnisse, während ihr eine herausfordernde offene Welt mit einzigartigen Landschaften und Features erkundet. Jede Begegnung und Belagerung wird euer Schicksal formen, während ihr um eure Freiheit von "The Exiled" kämpft.

Das Sandbox-MMORPG, vom Münchner Entwicklerteam Fairytale Distillery, startete ursprünglich unter dem Titel "Das Tal" und wird nach zahlreichen Alpha-Phasen schon bald im Early-Access-Programm auf Steam erhältlich sein. Ab demwird man dadurch die Möglichkeit erhalten, The Exiled zunächst für 7 Tage kostenlos zu spielen. "Um danach weiterspielen zu können, müsst ihr ein Supporter-Packet erwerben, welches es euch erlauben wird das Spiel weiterzuspielen, so lange wie ihr wollt", heißt es in der Ankündigung. "Es wird wie bisher drei verschiedene Supporter-Pakete zu unterschiedlichen Preisen (ab 19,99 Euro) geben. Die größeren Pakete geben euch einige großartige zusätzliche visuelle Anpassungsoptionen für eure Charaktere und andere Goodies. Keine davon bieten in irgendeiner Form Vorteile im Spiel".