Alle Spieler erhalten mit ihrer Vorbestellung* die "Scarecrow Sack"- und "Upside-Down Teapot"-Masken, mit denen sich Six unbemerkter unter die anderen Bewohner des Schlunds mischen kann. PS4- und PC-Spieler dürfen sich darüber hinaus über eine digitale Version des originalen Soundtracks sowie über ein exklusives PS4-Theme oder ein PC-Wallpaper mit dem Hausmeister freuen.



Die mit nichts weiter als ihrem Verstand und einem Feuerzeug im Schlund gefangene Six muss das Licht in der Finsternis finden und über sich hinauswachsen, um den wachsamen Blicken der monströsen Bewohner fernzubleiben und zurück in die Außenwelt zu finden. Gib Acht, da sich in Wahrheit hinter jedem Raum eine Zelle und hinter jedem Bewohner eine Bedrohung verbirgt, die es zu enträtseln und zu überlisten gilt. Verstecke dich vor Gefahren, schleiche um sie herum, klettere in Richtung Freiheit und entfliehe furchterregenden Monstern wie dem Hausmeister, der als neuer Charakter im Trailer "Die neun Tode von Six" enthüllt wurde.

Das Puzzle-Adventureder spanischen Tarsier Studios hat auf der vergangenen gamescom für große Augen gesorgt und verdientermaßen auch den gamescom award 2016 in der Kategorie "Best Indie Game" abgeräumt. Bandai Namco Entertainment hat nun den Releasetermin verkündet und im gleichen Atemzug die Vorbesteller-Boni sowie eine "Six-Edition" Sonderausgabe vorgestellt. Letztere Die dürfte vor allem für Sammler von Interesse sein und beinhaltet neben einer 10 cm hohen Figur, die thematisch passend in einem Käfig gefangen ist, auch den originalen, von Tobias Lilja von Tarsier Studios komponierten Soundtrack sowie ein exklusives Poster im A3-Format und ein Sticker-Board. Little Nightmares erscheint amfür PC, PlayStation 4 und die Xbox One. Sowohl die Standard-Edition (24,99 Euro) als auch die besonders ausgestattete Six-Edition (34,99 Euro) sind u.a. bei Amazon.de vorbestellbar