Für Shiro Games ist der Early Access Start von Northgard aber erst der Anfang, denn während der Entwicklung werden laufend neue Inhalte zum Spiel hinzugefügt. Zu den geplanten kommenden Updates zählen ein Mehrspieler-Modus, eine Kampagne, zwei weitere spielbare Clans und eine vielzahl neuer Features, wie ein Diplomatie-System und weitere Gewinnbedingungen. Features der Early Access Version von Northgard:



Baue Siedlungen auf dem neu erkundeten, feindlichen Kontinent Northgard, während du Wikinger kommandierst und ihnen verschiedene Jobs zuschreibst (Farmer, Krieger, Seemann und Geschichtenerzähler)



Manage deine Ressourcen mit Bedacht, um die kalten Winter und brutalen Gegner zu überleben



Expandiere und erforsche neue Gebiete, die dir einzigartige strategische Vorteile geben



Verschiedene Siegbedingungen führen an die Spitze: Eroberung, Popularität, Handeln und Weisheit

Die Macher von Evoland , Shiro Games, haben heute bekannt gegeben, dass das Strategiespielamim Early-Access-Programm auf Steam erscheinen wird. "In Northgard seid ihr Teil eines Wikinger-Clans, der an einer rauen, unbekannten Küste ankommt und beginnt in der Fremde ein Dorf aufzubauen, Ressourcen zu sammeln, eine neue Gesellschaft auszubauen und sich gegen Feinde zu verteidigen. In ihrem Bestreben die mysteriöse neue Heimat zu erobern, müssen die Clans untote Krieger, Riesen, Drachen und andere Feinde besiegen, während sie in der rauen Landschaft überleben".