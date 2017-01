Zusätzlich zu den klassischen Spielmodi, wie Rennen und Eliminierung, führt Micro Machines World Series neue interaktive Kampfarenen ein. Diese erlauben dem Spieler im Kampf gegen seine Freunde oder KI-Kontrahenten die totale Massenzerstörung anzurichten. Auch das Teamplay kommt nicht zu kurz, denn in den Modi wie "Capture the Flag" und "King of the Hill" müssen die Spieler die einzigartigen Fähigkeiten ihrer Fahrzeuge geschickt einsetzen.



Codesmasters VP Publishing, Jonnathan Bunney kommentierte: "Das originale Micro Machines war ein bahnbrechendes Multiplayer-Rennspiel und ist in der Gaming-Community immer noch sehr beliebt. Wir konnten bei unserem Free-to-Play-Spiel für Mobile-Konsolen im letzten Jahr einen großen Erfolg verzeichnen, aber unser brandneuer Titel für die Konsolen wird die Serie auf ein völlig neues Level heben. Micro Machines World Series garantiert reinstes Multiplayer-Chaos auf der Couch mit deinen Freunden aus aller Welt."



Bunney weiter: "Ganz egal, ob du ein alter Micro Machines-Veteran oder kämpfende Autos bei verrückten Rennen in Haushaltsumgebungen absolutes Neuland für Dich sind: diese unglaublich spaßige Erfahrung ist eine willkommene Abwechslung von all den ernsten Multiplayer-Alternativen. Mit Hilfe der Unterstützung von Hasbro und der Möglichkeit, einige ihrer größten Marken wie HUNGRY HUNGRY HIPPOS, G.I. JOE, OUIJA und NERF zu repräsentieren, ist dies das Non-plus-Ultra des Social Gamings."



Micro Machines World Series unterstützt bis zu zwölf Spieler online und bis zu vier Spieler lokal am gleichen Bildschirm. Jedes der 12 Fahrzeuge verfügt über einzigartige Waffen und Fähigkeiten, sowie eine riesige Auswahl an Anpassungsmöglichkeiten. Zudem stehen mehrere Renn- sowie Kampfstrecken zur Verfügung.

Codemasters und Koch Media kündigen heute mitdie Rückkehr des Arcade-Funracers an. Das Miniatur-Multiplayer-Chaos setzt auf das durchgeknallte Gameplay der Vorgänger und erstrahlt schon bald in HD-Qualität. Die Veröffentlichung ist für denauf PC, PlayStation 4 und Xbox One geplant. "Micro Machines World Series ist die ultimative Erfahrung für Spieler jeden Alters und ist unabhängig von ihrem spielerischen Können. Die intuitive und leicht zu erlernende Steuerung macht es unmöglich, den Controller beiseitelegen zu können".