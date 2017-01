Blitz: Tempogeladener Multiplayer mit Kartendecks - Der neue Multiplayer-Modus kombiniert Kartendeck-Mechaniken und schnelle Entscheidungsfindung mit den explosiv taktischen Gefechten des Halo-Universums. Wähle einen passenden Anführer und stelle Dein eigenes Deck, bestehend aus Luft-, Boden- und Infanterie-Einheiten zusammen. Die Beta enthält alle Karten und Anführer des fertigen Spiels. Als Kampfschauplatz steht die Karte Proving Grounds zur Verfügung, die Matchmaking für 1v1, 2v2 und 3v3 auf Xbox One und Windows 10 bereitstellt. Für Deine Teilnahme an der Beta stehen Dir beim Erwerb des finalen Spiels zwei kostenlose Kartenpackungen zur Verfügung; eine für die Teilnahme, eine für das erste beendete Match.



Xbox Play Anywhere: Überall spielen - Als Play-Anywhere-Titel ist Halo Wars 2 sowohl für Xbox One als auch für Windows 10 verfügbar. Kunden, die das Spiel digital oder als Code im Handel kaufen, können es auf Xbox One und Windows 10-PCs spielen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Spielstände, Erfolge und Add-Ons speichert und synchronisiert das System ganz automatisch. So startet der Spieler sein Game beispielsweise auf der Xbox und spielt es nahtlos am PC weiter.

Microsoft und Creative Assembly und 343 Industries haben eine Multiplayer-Beta zugestartet, in der ihr den neuen Blitz-Modus ausprobieren könnt. Der Multiplayer-Modus ist vom 20. Januar bis zum 30. Januar sowohl für Xbox One als auch für Windows 10 verfügbar. "Blitz revolutioniert das Genre der Echtzeitstrategie mit einer Kartendeck-Mechanik für schnelle und actiongeladene Mehrspieler-Schlachten". Halo Wars 2 erscheint am 21. Februar für Xbox One und Windows 10.