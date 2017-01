Das Zeitalter des Feuers neigt sich dem Ende zu und mit ihm sieht auch die Welt ihrem

Untergang entgegen. In einer Ära, in der alle Länder in sich selbst münden, wird ein einsamer Abenteurer in den irrsinnigen Abgrund der Welt getrieben und enthüllt die Geheimnisse der Vergangenheit. Auf ihrer Reise in die sagenumwobene "Ringed City" stoßen Spieler auf historische Ungetüme, neue Charaktere, die auf dem schmalen Grat zwischen Vernunft und Wahnsinn wandeln, neue Rüstungen, Waffen und Magie sowie letztlich auf eine längst verlorene Stadt, in der die Spieler völlig neue Schrecken erwarten.

Bandai Namco Entertainment und From Software setzen die Geschichte vonEnde März fort. Amerscheint mit "The Ringed City" der letzte DLC für das Action-RPG und entführt die Spieler auf der Jagd nach dem Sklavenritter Gale buchstäblich an das Ende der Welt, an das ihn die Suche nach der Dunklen Seele der Menschlichkeit treibt. Wie schon "Ashes of Ariandel" ist der zweite DLC Teil des Season-Pass oder kann einzeln zum Preis von 14,99 Euro über den jeweiligen Store für PC, PlayStation 4 und Xbox One erworben werden. Wer sich noch etwas weiter gedulden möchte, darf ab dem 21. April zur Dark Souls III: Fire Fates Edition greifen. Die "Game of the Year"-Ausgabe des Spiels wird beide DLCs beinhalten.