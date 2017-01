Zusätzlich steht ab heute allen Spielern ein kostenloses Update zur Verfügung, das unter anderem ein neues manuelles Foto-Feature bietet, mit dem Spieler frei Fotos außerhalb von Kämpfen aufnehmen können.



FINAL FANTASY XV ist Teil der legendären FINAL FANTASY-Reihe. In einer faszinierenden Welt, die Fantasie und Realität vermischt, erleben Spieler mit Kronprinz Noctis und seinen Kameraden eine epische Geschichte über Brüderschaft, Liebe und Verzweiflung. Gemeinsam kämpfen sie gegen das kriegstreibende Imperium Niflheim und kommen dabei dem Geheimnis von Noctis‘ Schicksal auf die Spur. Dank einnehmender Charaktere, spektakulärer Grafik, einer riesigen offenen Welt und actionreichen Echtzeit-Kämpfen wird FINAL FANTASY XV zum ultimativen Rollenspiel-Erlebnis für Fans und Neueinsteiger.

Square Enix lädt ab sofort zum "Mogry-Chocobo-Karneval" in. Das besondere Ereignis findet in der virtuellen Metropole Altissia statt und wird bis zum 20. Februar andauern. Neben einer Auswahl an unterhaltsamen Minispielen bietet euch das Event auch neue Nebenaufgaben, zusätzliche Outfits für Noctis sowie ein spektakuläres Feuerwerk und viele weitere festliche Besonderheiten. Die Teilnahme am Karneval ist für alle FFXV-Spieler kostenlos verfügbar, hierzu musst du lediglich das kürzlich veröffentliche Holiday Pack herunterladen. "Season-Pass-Inhaber und diejenigen, die das Holiday Pack+ erworben haben, erhalten darüber hinaus noch Bonus-Inhalte, wie ein von Mariachi-Musikern inspiriertes Karnevalsoutfit für Noctis, welches er auch außerhalb des Karnevals tragen kann und das er im Austausch für gewonnene Medaillen erhält".