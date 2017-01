Battlefield 1

Die Franzosen greifen furchtlos in die Schlacht ein. Schlüpfe in ihre blaue Uniform und verteidige deine Heimat.



Verdun Höhen - Der einleitende Beschuss in der Schlacht von Verdun hat weite Teile der Wälder, in denen die Spieler um die Vorherrschaft kämpfen, in Brand gesetzt. In dieser Schlacht musst du zu den Befestigungsanlagen von Verdun vorrücken, während die Artillerie unaufhörlich feuert und der "Devil's Anvil" unter den Soldaten hohe Verluste fordert.



Fort de Vaux - Die erste große Auseinandersetzung des Ersten Weltkriegs innerhalb einer Festung findet in den unterirdischen Katakomben von Fort de Vaux statt. In einem Labyrinth aus dunklen Gängen und feuchten Stollen kämpfen deutsche und französische Soldaten mit Granaten, Gewehren, Bajonetten und Flammenwerfern. Hier lauert hinter jeder Ecke Gefahr!



Soissons - Nimm an einer der größten Panzerschlachten des Ersten Weltkriegs teil. Nach dem Rückzug der 10. französische Armee mit ihren mächtigen Saint Chamond-Panzern nach Soissons wird die malerische Landschaft in den Morgenstunden zum Schauplatz heftiger Kämpfe mit Flugzeugen, Panzern und Bodentruppen. Nur der Donner übertönt den Gefechtslärm.



Bruch - Der Versuch, die Brücken über die Aisne zu besetzen, führt die Franzosen über ein Schlachtfeld, auf dem bereits der Mohn die rostigen Wracks vergangener Panzerschlachten überwuchert. Doch die Stille trügt, denn in diesem Labyrinth aus stählernen Bestien warten tödliche Hinterhalte. Wenn die Sonne über Fontenoy untergeht, erwacht die Schlacht.



NEUER SPIELMODUS: FRONTLINIEN - Wir kombinieren Eroberung und Rush: Kämpft euch von Flagge zu Flagge in Richtung des gegnerischen Hauptquartiers. Habt ihr eine Flagge eingenommen, gehts zur nächsten in Richtung des gegnerischen Hauptquartiers. Habt ihr das eingenommen, geht das Spiel als Rush-Partie weiter. Das Ziel: Telegrafenmasten zu attackieren oder zu verteidigen.



STEUERE EINEN STÄHLERNEN BEHEMOTH - Spawne im neuen Char 2C-Panzer und steuere einen epischen neuen Behemoth. Diese, auf einem echten französischen Panzer basierende, superschwere Bestie kann den Ausgang jeder Schlacht entscheiden.



STURMGESCHÜTZ-PANZER - Der St. Chamond war der am besten bewaffnete Panzer des Krieges. Beherrsche das Schlachtfeld mit dieser beeindruckenden französischen Kriegsmaschine.



Sturmpanzer-Geschütz - Nutze die Nahkampfkünsten der neuen Eliteklasse: dem Grabenkämpfer. Mit der brutalen Kämpferkeule und einem bemerkenswerten Arsenal von Granaten bist du ein furchterregender Anblick.



NEUE STATIONÄRE WAFFE - Ähnlich wie das Feldgeschütz kann auch die Haubitze von einem Infanteriespieler bedient werden. Diese neue stationäre Waffe wird wie Mörser und auf Fahrzeugen montierte Artilleriegeschütze durch indirektes Zielen/Feuern bedient.

Electronic Arts und DICE haben frische Infos zum kommenden DLC fürveröffentlicht, der im März erscheinen wird. "They Shall Not Pass" widmet sich der französischen Armee, die ihre Heimat in brutalen Kämpfen verteidigen. Neben vier neuen Multiplayer-Karten werden auch neue Waffen, Vehikel und der neue Spielmodus "Frontlinien" ihren Weg ins Spiel finden. Weitere Details und den finalen Releasetermin für den DLC will man demnächst verkünden. Während der DLC auch einzeln erhältlich ist, erhalten Besitzer des Premium-Pass, wie gewohnt, einen 2-wöchigen Vorabzugang zu den neuen Maps.