Unser Held Asahi Tachibana ist ein Neet, wie er im Lehrbuch steht. Er verbringt ein faules und ruhiges Leben in Akihabara. In Japan ist dieses Viertel berühmt für seine Geschäfte, die sich auf Videospiele und Anime beziehen. Jeder Tag ist ein Sonntag und jeder Sonntag ist ein lustiger Tag.



Neet ist die Abkürzung für "No Experience, Education, or Training" (keine Erfahrung, Bildung oder Ausbildung). Der Begriff wird gewöhnlich für Leute verwendet, die unterqualifiziert sind, die Zeit daheim verbringen und in komfortablen Wohnungen leben. Der gute Wille ihrer Eltern erlaubt ihnen, die Tage mit dem Zocken von Videospielen und dem Schauen von Anime zu verbringen, anstatt nach einer Arbeitsstelle zu suchen.



Gefangen in einer Zeitschleife, in der ein Tag wieder direkt beginnt, sobald er endet, ist Asahi einer der wenigen auserwählten Menschen, die nicht zurückgesetzt werden. Gemeinsam mit seiner Gruppe, die ebenfalls in der zeitversetzten Welt leben, muss er die Täuschungen, die in dieser Stadt ihr Unwesen treiben, beseitigen. Es ist die Pflicht der bunt zusammengewürfelten Truppe (ob sie wollen oder nicht), in diese Wahnvorstellungen einzudringen und die natürliche Ordnung wiederherzustellen, um die Zeitschleife zu stoppen.



Inmitten dieser gewaltigen Aufgabe stoßen der Protagonist und seine Kameraden auf ein Geheimnis, welches die Grenze zwischen der physischen Welt und den innersten Wünschen der Menschen verwisch. Wird es der Bande gelingen, die Zeitschleife zu beenden oder wird sie dem Mann mit dem pinken Umhang, der anscheinend der Schlüssel zur Wahrheit ist, unterliegen?

PQube und das japanische Entwicklerstudio Acquire haben angekündigt, dass das Action-RPGhierzulande imfür die PlayStation 4 und PS Vita veröffentlicht wird. Gleichzeitig kündigt man für den europäischen Markt eine limitierte Edition an, die ein hochwertiges Artbook enthalten wird und bei ausgewählten Händlern erhältlich sein soll. "Akiba's Beat ist ein Action-RPG mit Gruppenkämpfen in Echtzeit und spielt in einem detailgetreuen und hyper-stilisierten Nachbau von Akihabara, dem weltbekannten Distrikt Tokios, in dem Kultur und Technologie aufeinandertreffen. Als sich dunkle Mächte in der Stadt ausbreiten, manifestieren sich die Erinnerungen, Hoffnungen und Träume der Einwohner und verändern die Stadt damit auf eine mysteriöse Weise, was das Raum- und Zeitgefüge durcheinander zu bringen droht".