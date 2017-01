Als Morgan Yu erwachen Sie in Prey an Bord der gewaltigen Raumstation Talos I, die im Jahr 2032 den Mond umkreist. Dort finden Sie sich in der Rolle des Hauptprobanden eines Experiments wieder, das die Menschheit für immer verändern soll – aber etwas ist fürchterlich schiefgegangen. Die Raumstation wurde von feindseligen Außerirdischen überrannt und der Spieler wird zur gejagten Beute. Während Sie sich den dunklen Geheimnissen der Talos I und denen Ihrer eigenen Vergangenheit stellen, müssen Sie überleben, indem Sie Werkzeuge, Ihren messerscharfen Verstand, allerlei Waffen und eindrucksvolle Fähigkeiten nutzen.



Fans, die Prey vorbestellen, erhalten das exklusive Schrotflinte-des-Kosmonauten-Starterpaket. Dieser einzigartige Vorbesteller-Bonus enthält das Erbstück der Familie Yu – den Plan für die Margrave-Schrotflinte – sowie Gegenstände für Ihr Überleben auf der Talos I: drei Neuromods zum Erwerben neuer Fähigkeiten, zwei Medkits, einen Fabrikator-Plan für Schrotflintenmunition, ein Starterkit für zusätzliche Werkzeuge und Waffen sowie eine einzigartige Verbesserung, um Ressourcen zu sparen.



SCI-FI THRILLER - Nichts ist wie es scheint an Bord der Talos I. Als Morgan Yu entschlüsseln Sie Hinweise, welche Sie sich selbst hinterlassen haben, um die Wahrheit über Ihre eigene Vergangenheit aufzudecken. Welche Rolle spielen Sie in den Plänen von TransStar und wie werden Sie mit der außerirdischen Bedrohung umgehen?

EINZIGARTIGE UMGEBUNG - Den Mond umkreisend, stellt die Talos I den Höhepunkt privater Weltraum-Unternehmen dar. Erkunden Sie die aufwendig und luxuriös gestaltete Station und finden Sie auf einem der zahlreichen Pfade einen Weg hinaus.

SPIELEN SIE AUF IHRE WEISE - Erlangen Sie die Fähigkeiten der Außerirdischen um Ihr einzigartiges Skill-Set zu verbessern. Erschaffen Sie mit Hilfe von Blaupausen, Geräten und Werkzeugen immer nützlichere Gegenstände um Hindernisse zu überwinden und mit Hilfe Ihrer Improvisation zu überleben

Bethesda Softworks und die Arkane Studios schlagen nach Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske das nächste gemeinsame Kapitel auf und präsentieren ammitein Science-Fiction-Abenteuer in Ego-Perspektive, das euch zum Überlebenskampf in einer von Aliens überrannten Raumstation herausfordert. "In Prey erwachen Sie an Bord der Raumstation Talos I, welche im Jahr 2032 den Mond umkreist. Sie sind der Hauptproband eines Experiments, das die Menschheit für immer verändern soll – doch etwas ist fürchterlich schiefgegangen". Prey wird Anfang Mai für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht.