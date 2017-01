Abwechslungsreicher Sportspaß - Mario Sports Superstars bietet Sportspiele für jeden Geschmack. Alle Disziplinen werden witzig und farbenfroh dargestellt – ohne dabei auf den nötigen Realismus zu verzichten. So treten bei den Fußballmatches zwei vollständige Teams aus je 11 virtuellen Spielern gegeneinander an. Wer gewinnen will, muss sowohl Mannschaftsgeist als auch individuelles Können beweisen. Fans von Nintendos Spieleserien Mario Golf und Mario Tennis werden sich mit dem vertrauten Gameplay dieser Sportarten direkt zuhause fühlen, welches von Serien-Schöpfer Camelot Software Planning für Mario Sports Superstars weiterentwickelt wurde. Baseball-Freunde sollten schon einmal ihre Schlag- und Wurftechnik üben. Denn im ersten Mario-Baseballspiel, das seit 10 Jahren in Europa erscheint, steht ihnen eine ganze Riege superstarker Gegner wie Bowser höchstpersönlich gegenüber. Um Reit-Champion zu werden, müssen die Nintendo 2DS & 3DS-Fans aufsatteln, über Hindernisse springen und im gestreckten Galopp über die Zielgerade jagen. Indem sie Karotten am Rand der Rennbahn auflesen, erhöhen sie die Ausdauer ihres treuen Reittiers. Aufgesammelte Sterne wiederum ermöglichen den speziellen Sternspurt, der ihre Siegchancen wesentlich verbessert. Ihre fürsorgliche Seite leben die Spieler im Stall-Modus aus, in dem sie ihre Lieblingspferde besuchen können. Sie streicheln, füttern und pflegen sie und bauen so eine enge Beziehung zu ihnen auf. Das wiederum spornt die Pferde an, auf dem Rennplatz ihr Bestes zu geben.



Die Nintendo 2DS & 3DS-Besitzer können jede der fünf Sportarten in Mario Sports Superstars im Einzelspieler-, im lokalen Mehrspieler- oder im Online-Mehrspieler-Modus erleben. Im Einzelspieler-Modus trainieren sie zunächst in Tutorials und verschiedenen Herausforderungen ihre Fähigkeiten. Dann stürzen sie sich in spannende Turniere, in denen für jeden Schwierigkeitsgrad etwas dabei ist. Über die lokale oder die Online-Verbindung des Nintendo 2DS & 3DS können Freunde oder die ganze Familie sportlich miteinander wetteifern. Im Online-Modus besteht zudem die Möglichkeit, ähnlich starke Spieler aus der ganzen Welt herauszufordern.



Mit amiibo-Karten zum Superstar-Status - Je nachdem, ob Kraft oder Genauigkeit gefragt sind, kann man zwischen 18 verschiedenen Sportskanonen aus der Nintendo-Welt wählen. Davon stehen 16 vom Start weg bereit, zwei weitere lassen sich freispielen, indem man bestimmte Turniere oder Herausforderungen meistert. Die Mario Sports Superstars-Serie von 90 amiibo-Karten – fünf für jede Spielfigur – baut auf diesem breiten Spektrum von Charakteren auf. Denn sie ermöglichen es, in jeder einzelnen Disziplin noch stärkere Versionen der jeweiligen Figuren ins Spiel zu bringen.



Wer beim New Nintendo 3DS die eingebaute NFC-Schnittstelle nutzt oder – im Falle des Nintendo 2DS & 3DS – das zusätzlich erwerbbare NFC-Lese-/Schreibgerät zur Hand nimmt und dieses mit einer kompatiblen amiibo-Karte berührt, entfesselt damit die Star-Version des betreffenden Nintendo-Helden in der jeweiligen Sportart. Diese Star-Version ist stärker als die Standard-Variante des Charakters und hat damit natürlich einen Startvorteil. Wer bis zu drei amiibo-Karten einliest, darf sich darüber hinaus im Modus Weg zum Superstar beweisen. In ihm kann man für seine Charaktere den Superstar-Status erringen, der ihnen ein Maximum an sportlicher Stärke verleiht. Für alle, die eine Karriere als virtuelle Spitzensportler anstreben, bildet die Erstauflage des Spiels eine gute Ausgangsposition, da sie neben Mario Sports Superstars eine zufällig gewählte amiibo-Karte enthält. Mit ihr legen die Spieler den Grundstein ihrer Sammlung nützlicher Karten und sichern sich zugleich einen fulminanten Start.

Nintendo hat den Releasetermin für bekannt gegeben. Ab dem könnt ihr euch demnach auf dem Nintendo 3DS (und 2DS) in fünf Sportarten mit euren Freunden messen sowie 90 brandneue amiibo -Karten sammeln und tauschen. Zur Auswahl stehen: Fußball, Tennis, Golf, Baseball, Reiten.