Zusammen mit "Der Kopf der Schlange" erscheint der brandneue Schlachtzugbereich "Bastion der Bußfertigen". Durch die Zerstörung des Maguuma-Blutsteins wurde ein mysteriöses Portal in den Blutsteinsumpf geöffnet. Das Portal führt an einen finsteren, uralten Ort, an dem es nur wenig Hoffnung auf ein Entrinnen gibt. Im Schlachtzug müssen die Spieler vier Bosse bezwingen, wenn sie die Geheimnisse lüften wollen, die sich hinter den Mauern verbergen.



Guild Wars 2: Heart of Thorns ist die erste Erweiterung für das gefeierte MMO Guild Wars 2. Die Erweiterung basiert auf derselben Spielphilosophie wie das Grundspiel: Der Weg ist das Ziel. Findet heraus, was tief im Herzen von Maguuma verborgen liegt. Im Herzen des Maguuma-Dschungels warten neue Abenteuer. Konfrontiert die beständig wachsenden Horden von Mordremoths Schergen, findet Verbündete aus uralten Zivilisationen und bietet neuen Feinden die Stirn. Es gilt, herausfordernde Gruppen-Inhalte zu meistern und im Dschungel der offenen Welt neue Karten zu erkunden. Dabei warten neue Events und Handlungsstränge auf die Spieler, sie müssen ihren Mut aber auch in neuen Boss-Kämpfen unter Beweis stellen.



Eure Gilde hat gemeinsam die Welt durchstreift. Nun ist es an der Zeit, einen Teil davon für die Gilde zu beanspruchen. Arbeitet mit Gilden-Mitgliedern zusammen, um im Herzen von Maguuma eure eigene Gilden-Halle zu errichten und diese stetig auszubauen.



Mit dem Beherrschungssystem erlebt ihr den Charakterfortschritt auf ganz neue Weise. In Guild Wars 2: Heart of Thorns wird das Beherrschungs-System eingeführt, ein neues Modell für den Charakterfortschritt im Endgame eines MMOs. Entdeckt neue Trainingsmöglichkeiten für Charaktere über Stufe 80 hinaus und meistert Fähigkeiten wie das Drachenfliegen im Dschungel und das Zerfetzen der harten Rindenpanzerung der Mordrem, oder vervollständigt neue Sammlungen, die Präkursoren für eine legendäre Waffe bieten.

NCSoft und ArenaNet haben mit "Der Kopf der Schlange" das nächste Kapitel der Lebendigen Geschichte inangekündigt. " Königin Jennah beruft die Spieler ein. Sie sollen Zeugen werden, wenn das Nest der Korruption in Götterfels entlarvt wird." Die vierte Episode der dritten Staffel erscheint amund wir neben frischem Story-Content auch den brandneuen Schlachtzugbereich "Bastion der Bußfertigen" freischalten. "Als Vorbereitung auf diese spannenden neuen Inhalte stellt ArenaNet die Erweiterung Heart of Thorns zum Sonderpreis bereit! Bis zum 8. Februar lädt ein Rabatt von 50% auf Guild Wars 2: Heart of Thorns zur Erkundung der Spielwelt ein. Spieler müssen Guild Wars 2: Heart of Thorns besitzen, um die neuen Inhalte der Lebendigen Welt spielen zu können. Wenn sie sich einloggen, können sie Episoden vormerken und zu einem späteren Zeitpunkt spielen. Zum Spielen von Staffel 3 muss die Handlung der Erweiterung nicht abgeschlossen sein".