"Wir investieren langfristig in unsere Community und sind überzeugt, dass dieser Season Pass für sie einen enormen Wert darstellt," sagt Marek Tymiñski, CEO von CI Games. "Die mit diesem Season Pass verknüpften Inhalte bieten ihnen eine große Vielfalt und wir haben uns zusätzlich dazu verpflichtet, für unser bisher größtes Spiel im 2017 durchgehend umfangreiche Unterstützung und zusätzliche Inhalte anzubieten. Der größte Bestandteil der Vorbesteller-Edition wird die Einzelspieler-Mission 'The Sabotage' sein. Auf diese Mission sind wir besonders stolz. Die Spieler werden der Geschichte der Separatisten folgen und erleben Sniper: Ghost Warrior 3 auf der anderen Seite des Konflikts, wenn sie sich mehr in einer Grauzone zwischen Gut und Böse bewegen."



Zusätzlich zu diesen Extras plant CI Games die Veröffentlichung weiterer Inhalte und Events, mit den Sniper: Ghost Warrior 3 in 2017 erweitert werden sollen.

Zugegeben, die Überschrift enthält womöglich gleich zwei Wörter die viele Spieler eher nicht begeistern: Season-Pass und Vorbestellung. Allerdings macht es der Zusatz "kostenlos" wieder interessant. Der polnische Entwickler und Publisher CI Games hat bekannt gegeben, dass Vorbesteller vonfür PlayStation 4 und PC "in den Genuss exklusiver Boni gelangen und weitere Extras ohne zusätzliche Kosten erhalten! Interessierte Käufer haben ab sofort die Möglichkeit, sich durch Vorbestellung die umfangreichen Vorzüge eines wertvollen Season Pass zu sichern". Der Season-Passt enthält zwei große Einzelspieler-Erweiterungen (The Escape of Lydia, The Sabotage), zwei Mehrspieler-Karten, zwei exklusive Waffen und exklusives Geländefahrzeug. Sniper: Ghost Warrior 3 erscheint hierzulande am 4. April für PC, PlayStation 4 und die Xbox One*.