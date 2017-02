Die strategischen und taktischen Gefechte wurden speziell für das schnelle Spiel unterwegs konzipiert. Je weiter die Spieler vorankommen, desto stärker wird ihre Truppe aus neuen Kämpfern und legendären Helden. Während sie einige bekannte Charaktere als Verbündete gewinnen können, erheben andere als feindliche Heerführer die Waffen gegen sie. Die grafische Darstellung hat Nintendo an Smart Device Bildschirme angepasst. So erleben die Nintendo-Fans das Spielerlebnis in voller Pracht, auch wenn sie unterwegs sind und nur kurz einmal in die fantastische virtuelle Welt eintauchen wollen. Ihre Armeen befehligen sie durch intuitives Antippen und Verschieben auf dem Touchscreen. Einfach wischen – und schon stürzt sich ein verbündeter Held auf seinen Gegner. Sieger ist, wer am Ende alle Feinde aus dem Feld geschlagen hat.



Zusätzlich zum Story-Modus können sich Freunde von Fire Emblem Heroes in weiteren Spiel-Modi bewähren, etwa um ihre Armee zu stärken oder gegeneinander zu kämpfen. Im Laufe der Zeit sorgen kostenlose Updates für immer neue Charaktere, Inhalte und zusätzliche Stunden voller Spaß und Action.

Wie in seiner Fire Emblem Direct angekündigt, hat Nintendo heute miteinen mobilen Ableger der Strategie-Rollenspiel-Serie für iOS und Android veröffentlicht. In dem kostenlosen Free-to-Start Spiel "stürzen sich die Spieler in die erbitterten Kämpfe zweier Königreiche, und versammeln eine Armee um sich, die aus den größten Helden der gesamten, seit 1990 laufenden Kultserie besteht". Weitere Infos liefert die offizielle Website zu Fire Emblem Heroes