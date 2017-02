505 Games President Ian Howe kommentiert: "Wir haben die Gelegenheit beim Schopf gepackt, gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern Stardew Valley anzugehen. Es ist eines der hervorstechendsten digitalen Spiele aus dem Jahr 2016 und wir lieben es! Daher freuen wir uns, dass wir es in physikalischer Form nun auch einem größeren Publikum zugänglich machen können, so wie wir es bereits mit Terraria und Rocket League erfolgreich getan haben."



"2016 haben wir ConcernedApe dabei geholfen, sein Debüt-Spiel über das Farmleben zu veröffentlichen. Mit seinen liebenswerten, vertrauten Charakteren hat sich das charmante Städtchen Stardew Valley schnell einen besonderen Platz in den Herzen von über zwei Millionen Spielern erobert! Jetzt arbeiten wir mit 505 Games daran, Stardew Valley auch in den Einzelhandel zu bringen, und wir glauben daran, dass dank 505 Games eine physikalische Version des Spiels entsteht, die der Community von Stardew Valley gerecht wird", so Molly Carroll, Marketing Manager bei Chucklefish.

Im Dezember hat das Landleben-RPGseinen Release auf den Konsolen vollzogen, nun kündigen 505 Games und das Entwicklerstudio ConcernedApe eine Partnerschaft an. Gemeinsam will man schon bald eine "Collector's Edition" für PlayStation 4 und Xbox One in den Handel bringen - Details zu etwaigen zusätzlichen Inhalten sind bisher nicht bekannt. "In Stardew Valley erben die Spieler die alte Farm ihres Großvaters in Stardew Valley. Nur mit etwas Werkzeug und ein paar Münzen ausgestattet beginnen sie ihr neues Leben. Es gilt, von der Landwirtschaft zu leben und die überwucherten Felder wieder ertragreich zu machen. Das wird aber nicht einfach. Seitdem die Joja Corporation in der Stadt ist, verschwindet die alte Lebensweise zusehends. Das Gemeindezentrum, einer der Knotenpunkte der Stadtaktivitäten, liegt jetzt in Trümmern. Aber das Tal scheint voller Möglichkeiten zu stecken. Mit etwas Fleiß können die Spieler Stardew Valley wieder zu Ruhm verhelfen!"