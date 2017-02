FlatOut 4: Total Insanity markiert die Rückkehr des Franchises zu seinen Wurzeln – von A wie Action bis Z wie Zerstörung. Es bietet eine aufregende Mischung aus Nitroglyzerin und wüsten Rennstrecken. Die Spielmodi versprechen ein Demolition Derby mit reichlich Tempo, Muscle Cars, Rennwagen, Trucks und sogar einem raketengetriebenen Eiswagen.



27 konfigurierbare Wagen, darunter die beliebtesten Fahrzeuge der Franchise und diverse Neuzugänge



20 Strecken für traditionelle Derbys, Zeitrennen, Arenen, Kampfstrecken, Strecken für die totale Verwüstung und vieles mehr



Kollisionen bei hohen Geschwindigkeiten in vollständig zerstörbaren Umgebungen



Der legendäre Stunt-Modus: eine Mischung aus sechs neuen Stunts und sechs neu interpretierten Klassikern, in denen die Spieler schon mal durch die Windschutzscheibe fliegen



Arena-Modus: Hier warten drei verschiedene Spielstile: Deathmatch, Capture the Flag, Survival



Neuer Kampfmodus: Tödliche Waffen werden hier benutzt, um die Rivalen zu bremsen oder ins Aus zu befördern!



Bis zu 8 Spieler online sowie lokal mit Freunden in Stunt-Serien

Bigben Interactive und das französische Entwicklerstudio Kylotonn Racing Games haben die Veröffentlichung vonfür März angekündigt. Dabei will man lediglich die PlayStation 4 und Xbox One bedienen, ursprünglich war unter dem Publisher Strategy First auch ein PC-Release angedacht. "Die neueste Fassung des beliebten Demolition Derby Renn-Franchises kombiniert bei den Fans beliebte Elemente mit brandneuen Features und Modi, von denen die Fans ebenfalls begeistert sein werden".