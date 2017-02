Die sieben Spielercharaktere warten jeweils mit individuellen Fähigkeiten auf, die auf ihre unterschiedlichen Spielweisen zugeschnitten sind. Die Charaktere werden durch das Sammeln neuer Ausrüstungsgegenstände und Waffen, sowie dem Erlernen neuer Spezialattacken verstärkt. Die Spieler können außerdem mit eigenen Kombo-Attacken experimentieren und so ganz individuelle Angriffskombos erstellen. Dadurch ergibt sich eine Vielzahl von Charakter- und Ausrüstungskombinationen, sowohl im Einzelspielermodus, als auch im Online Koop-Modus für bis zu vier Spieler.



"Wir freuen uns unglaublich über diese Gelegenheit", so Achim Kaspers, General Manager von GAMESinFLAMES. "Wir haben viel Erfahrung damit, erfolgreiche asiatische Titel in westlichen Märkten einzuführen und freuen uns darauf, unsere gesammelten Erfahrungen bei unserem ersten PS4™ Titel anzuwenden. Knights of Valour kombiniert das Beste aus zwei Welten: den Rausch eines traditionellen Beat 'em Ups, bei dem man in schnellen Kämpfen hunderte von Gegnern niedermäht, mit einem modernem Metagame, in dem man jede Menge unterschiedlichster Outfits, Waffen und Ausrüstungen freispielt."

Der Münchner Publisher GAMESinFLAMES hat bekannt gegeben, dass man im ersten Quartal 2017exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlichen wird. Das Sidescroller-Beat'em-Up basiert auf dem gleichnamigen Arcade-Klassiker , wird von International Games System Ltd. (IGS) entwickelt und soll kostenlos im europäischen PlayStation Store erscheinen. "Die neue PS4-Fassung bleibt nicht nur den traditionellen Gameplay Features des Titels treu, sondern kommt in einem brandneuen grafischen Gewand und einer fesselnden Storyline daher. Das klassische Beat 'em Up-Gameplay, in dem die Spieler gegen Dutzende Gegnerhorden und mächtige Bosse antreten, bietet ein vertrautes und doch innovatives Spielerlebnis für alle", heißt es in der Ankündigung.