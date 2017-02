Total War: WARHAMMER versetzt Sie in eine Welt legendärer Helden, gigantischer Monster, fliegender Kreaturen, Stürmen aus magischer Energie und Regimentern tapferer, wie schauerlicher Krieger. Die Regeln haben sich geändert. Die einzige Konstante ist Krieg.



Als einzigartige Kombination aus riesigen Echtzeitgefechten und spannenden, rundenbasierten Sandbox-Kampagnen mit Krieg, Eroberungen, Allianzen und der Verwaltung des eigenen Reiches bietet Total War: WARHAMMER Hunderte von Stunden packenden Spielvergnügens.



Zum ersten Mal in einem Total War Spiel können Sie Kämpfe in den unterirdischen Höhlen und Tunnelsystemen der Zwerge führen, mit fliegenden Kreaturen den Himmel erobern und mächtige Zauber auf Ihre Gegner prasseln lassen. Dabei erleben Sie, während des Spielens, die aufregenden Erzählungen von Mut, Heldentum, Tapferkeit, Verrat und Zerstörung in noch nie dagewesener Form.



Erleben Sie eine unglaubliche Tiefe und die Freiheit, alles zu erobern, was in der gigantischen Spielwelt zu finden ist. Aus einer verdrehten magischen Landschaft geschaffen und mit einer Vielzahl von eindrucksvollen und tödlichen Kreaturen bevölkert, ist Total War: WARHAMMER Ihre Chance Fantasie-Strategie in einem noch nie dagewesenen Epik zu erleben!

