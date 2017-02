Die Geschichte beginnt mit dem ersten Zusammentreffen von Kate mit dem Stamm der Youkol, einem nomadisch lebenden Volk, das sich mit seinen Schneestraußen auf Wanderschaft befindet und die schwer verletzte junge Frau an einem eisigen Strand aufliest. Als Gefangene der Stadt Valsembor müssen Kate und die Youkol gemeinsam einen Weg finden, wie sie ihre Reise fortsetzen können – immer wieder konfrontiert mit den ihnen nachsetzenden Feinden und unerwarteten Herausforderungen. Gleichzeitig droht Kates Vergangenheit die mutige Anwältin schneller einzuholen, als ihr lieb ist…



In der Rolle der Kate Walker darf sich der Spieler auf eine völlig neue Art freuen, die eindrucksvollen Landschaften des Spiels frei zu erkunden sowie Geheimnisse und Rätsel zu entschlüsseln, welche die Reise der Heldin immer weiter vorantreiben.



Das packende Adventure erscheint vollständig synchronisiert in den Sprachen Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch und Deutsch mit Untertiteln für Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Holländisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Koreanisch sowie vereinfachtes und traditionelles Chinesisch. Der Original-Soundtrack stammt von Inon Zur (Fallout 4, Dragon Age, Prince of Persia), der bereits für die Musik von Syberia 2 verantwortlich zeichnete.

Astragon und das französische Entwicklungsstudio Microids haben neben einem Trailer auch gleich den Releasetermin zur Fortsetzung des Benoit Sokals Adventuresveröffentlicht. Dieses erscheint demnach amfür PC/Mac, PlayStation 4 und Xbox One. "Nach Jahren gespannter Erwartung freuen wir uns sehr, den Fans einen ersten Einblick in die fantastische Welt Benoit Sokals sowie den großartigen Soundtrack von Inon Zur zu geben. Der erste offizielle Trailer wird sie mitten in Kate Walkers neuestes Abenteuer versetzen, wo sie mehr über Kates Begleiter und die Hindernisse, die sie überwinden müssen, erfahren werden," so Elliot Grassiano, Vize-Präsident von Microids.