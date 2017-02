Piloten maximieren ihren Gewinn, indem sie Bares und Perks von ihren Gegnern rauben. Ihre Beute nutzen sie dann, um ihre Schiffe zu pimpen, bessere Waffen und Schilder einzubauen und die Triebwerke anzukurbeln. Dabei können sie mit einer Vielfalt an potentiellen Loadout Kombinationen experimentieren und ihren Spielstil so für jede Mission anpassen. Vom Tank, der Attacke für Attacke wegsteckt, bis hin zum Schiff, das sich auf Team Support konzentriert oder dem Damage Dealer, der immer an vorderster Front kämpft - Spieler müssen zusammenarbeiten, um die beste Strategie für den Squad zu finden.



Aber in RiftStar Raiders geht es nicht nur darum das beste Schiff zu bauen, denn die Spiral Arm Galaxie ist unter imminenter Gefahr einer WarSwarm-Invasion. In der Rolle der berüchtigsten Schmuggler und Kriminellen der Föderation können Spieler nicht nur ihre eigenen Taschen füllen, sondern nebenbei noch die Galaxie retten.



Es geht vor allem um die Kohle - Schießen und Plündern sind die Schlüssel zum Erfolg, um Schiffe zu pimpen, Waffensysteme effizienter und Triebwerke schneller zu machen.



Kämpfe wie ein Rudel - Teamarbeit ist entscheidend in diesem online Co-op Abenteuer für bis zu vier Spieler. Kooperiere mit deinen Freunden für die großen Ziele, aber nutze auch deine Ellenbogen, um dir die besten Raubgüter zu sichern.



Intensive Gefechte - Spieler haben eine riesige Auswahl an Ausrüstung und Waffen, um Gegner in den rasanten Gefechten zu besiegen. Kämpfe dich durch Wellen von unterschiedlichen Feinden, die alle mit ihren eigenen Herausforderungen kommen.



Fortschritt mit jeder Session - Raider Schiffe entwickeln und verbessern sich mit jeder Mission. Indem Piloten Perks und Loot sammeln, passen sie ihre Schiffe an, um im nächsten Kampf besser bestehen zu können. Mit einer Vielfalt an möglichen Kombination, ist keine Schlacht wie die andere.

Mithaben die britischen Climax Studios ihr neuestes Projekt enthüllt. Im Weltraum Shoot 'em Up "tun sich Spieler mit ihren besten Teamkollegen zusammen, um sich gemeinsam ihren Weg durch neun einzigartige Co-op Missionen zu schießen und plündern. Dabei müssen sie gegen die vier tödlichsten Weltraum-Fraktionen antreten, von Piraten-Gangs bis hin zur gefürchteten KI "WarSwarm", die über ein kollektives Bewusstsein verfügt", heißt es in der Ankündigung. Erscheinen soll RiftStar Raiders noch dieses Jahr für PC, PlayStation 4 und die Xbox One.