In Trulon: The Shadow Engine helfen die Spieler der tapferen Gladia dabei, die Quelle einer mysteriösen Krankheit zu finden, welche sich immer weiter in den Königreichen Maelon und Tripudia ausbreitet. Inspiriert von Johan Lillbacker, dem Autor des Spiels und dem mehrfach ausgezeichneten amerikanischen Autor Jak Koke, der unter anderem die Shadowrun-Bestseller der Dragon Heart Saga geschrieben hat, vereint Trulon eine fantastische Steampunk Welt mit einer wunderbaren Geschichte.



Mit dem Debüt-Titel von Trulon betrittst du eine Steampunk-Welt voller Gefahren und Magie. Trulon: The Shadow Engine ist ein Abenteuer-Rollenspiel und bietet durch den innovativen Einsatz von Karten ein einzigartiges Kampfsystem. Bekämpfe Gegner, die durch Magie mutiert sind und erkunde zwei ganze Königreiche, das friedliche Tripudia und das gefährliche Maelon. Durch viele verzweigte Erzählstränge erwartet dich eine zwielichtige Geschichte um den Ursprung einer mysteriösen Krankheit, die sich immer weiter in Tripudia ausbreitet.

Headup Games hat heute angekündigt, dass man gemeinsam mit dem finnischen Entwicklerstudio Kyy Games das Steampunk-RPGfür die Xbox One veröffentlichen wird. Ab demkönnt ihr "die zauberhafte Gladia und ihre Gefährten begleiten, um die Wahrheit hinter einer mysteriösen Krankheit zu finden, die sich in den Königreichen von Maelon und Tripudia ausbreitet. Entdeckt dabei eine Steampunk-Welt voller vielschichtiger Charaktere und hartnäckiger Gegner wie mutierte Monster und aufregende Steampunk-Maschinen". Vor ziemlich genau einem Jahr erschien Trulon: The Shadow Engine bereits für PC/Mac über Steam , und wagt nun den Sprung auf die Konsolen.