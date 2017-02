Jehanne Rousseau, CEO, Spiders:



Wir versuchen eine einzigartige visuelle Ästhetik zu treffen, inspiriert vom Barock-Stil Europas im 17. Jahrhundert, komplett mit grandiosen Szenerien und Umgebungen in warmen, gedämpften Farben und dunklen Untertönen.



Erforscht eine neue Welt neben anderen Siedlern, Söldnern und Schatzjägern — die abgelegene Insel ist nicht nur reich an Magie, Gerüchte besagen sie beherbergt zahllose Reichtümer und verlorene Geheimnisse. Ein großes Abenteuer erwartet euch, während ihr euch mitten in den wachsenden Spannungen zwischen den einfallenden Siedlern und den Einheimischen wiederfindet, die von den übernatürlichen Geschöpfen und Manifestationen der insulanischen Erdmagie beschützt werden.



GreedFall ist in seinem Kern ein RPG: Es basiert auf unserer Erfahrung, verschachtelte Welten zu erschaffen, gefüllt mit Mysterien, die es zu entdecken gilt. In dem wir tiefgreifende Charakterinteraktionen damit verweben, dem Spieler eine Vielzahl an Optionen und Pfaden zur Verfügung zu stellen, um Quests und Aufgaben zu erfüllen (ihr könnt Kampf, Diplomatie, Täuschung und Verstohlenheit nutzen), erschaffen wir unser bis her größtes Spiel!



Die Insel von GreedFall ist eine lebendige, sich ständig entwickelnde Welt. Eure Handlungen, von augenscheinlich trivialen Entscheidungen, bis hin zu wichtigen, politischen Manövern, wird die Beziehungen und Entwicklungen der einzelnen Fraktionen der Insel beeinflussen.

Focus Home Interactive und die Macher von The Technomancer haben, im Rahmen des "What's Next" Presseevents in Paris, das neueste Projekt von Spiders enthüllt."spielt in einer Fantasy-Welt mit Magie, Abenteuer und Waffen im Stile des 17. Jahrhunderts" und soll 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Der CEO des französischen Entwicklstudios, Jehanne Rousseau, hat Greedfall in einem Beitrag im offiziellen PlayStation Blog vorgestellt, parallel dazu wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht - weitere Details der offiziellen Ankündigung findest du hier