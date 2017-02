Pawel Lekki, Co-founder, EXOR Studios:



Die gesamte Entwicklung des Spiels hat uns etwa vier Jahre gekostet, daher hoffen wir, dass euch gefällt, was wir erschaffen haben. Unser Ziel war es, eine Kombination aus einem klassischen Top-Down-Shooter und einem Tower-Defence-Spiel zu kreieren, um Fans beider Genres zu begeistern. Shooter-Enthusiasten können mit einem Upgrade ihr Schiff verbessern und ihre Gegner direkt erledigen. Die Strategieliebhaber unter euch können hingegen in verbesserte Türme investieren, ausgeklügelte Irrgärten anlegen und so ihre menschlichen Gegner austricksen.



In X-Morph: Defense müsst ihr eure Basis vor Horden menschlicher Angriffsmächte beschützen. Vor jeder generischen Angriffswelle gibt es eine Vorbereitungsphase, während der ihr sehen könnt, welche Arten von Gegnern euch angreifen werden und beobachten könnt, welche Wege sie einschlagen. Für diese Phase gibt es kein Zeitlimit, damit ihr eure Verteidigungsstrategie sorgfältig planen könnt.



Eine Schlüsselfunktion des Spiels besteht in der Art und Weise, wie die Levels aufgebaut sind. Sie ähneln eher einem Echtzeit-Strategiespiel als einem Tower-Defence-Spiel und bieten damit eine große Gestaltungsfreiheit. Verabschiedet euch von vorhersehbaren und vorgezeichneten gegnerischen Angriffswegen. Ihr könnt eine Brücke voller Gegner in die Luft jagen oder einen Wolkenkratzer sprengen, um alles Darunterliegende zu zerstören und Wege zu blockieren.

Nach der Vorbereitungsphase könnt ihr eure Gegner direkt mit eurem Jäger angreifen. X-Morph bietet euch ein solides Shoot-em-up-Erlebnis mit einer großen Auswahl an Waffen, Spezialfähigkeiten und angreifbaren Gegnern. Der X-Morph-Jäger kann vier verschiedene Formen annehmen. Jede dieser Formen besitzt einen Grundangriffsmodus und einen Spezialangriff: Verlangsamt die Zeit, zerstört Gebäude mit Bomben aus schwarzer Materie, erschafft Gravitationsanomalien, um kleinere Gegner einzusaugen, oder sendet elektromagnetische Impulse aus, um Lufteinheiten auszuschalten und abstürzen zu lassen.



Mit den Zerstörungsmöglichkeiten haben wir uns wirklich viel Mühe gegeben. Ihr könnt Gebäude, Brücken, Bäume, Autos und alle möglichen kleine Dinge zerstören. Fast alles kann zerstört werden. X-Morph: Defense läuft auf unserer eigenen "Schmetterling"-Engine, die extra zu diesem Zweck entwickelt und dafür optimiert wurde, Hunderte physikalisch simulierter Objekte gleichzeitig zu verarbeiten.



Als Höhepunkt gibt es in manchen Levels riesige Mech-Roboter, die es nur darauf abgesehen haben, eure Basis zu zerstören. Sie sind unermüdlich und probieren alles, um euch zu zerstören, selbst, wenn sie dazu Gebäude zertrümmern müssen. Glaubt mir, es werden Städte zerstört werden! X-Morph: Defense hat wirklich viel zu bieten. Es gibt noch weitere Features, die ich noch nicht erwähnt habe, also bleibt auf dem Laufenden und erfahrt in den kommenden Wochen mehr.

Die polnischen Exor Studios haben mitihr neuestes Projekt enthüllt: "eine einzigartige Mischung aus einem Twin-Stick-Shooter und einem Tower-Defence-Spiel". Ihr schlüpft dabei in die Rolle des X-Morph – ein Alienwesen, das auf der Erde gelandet ist. Eure Ankunft wird zunächst als Bedrohung empfunden und der Ärger beginnt: Die Menschen versuchen, ihren Planeten zu schützen, indem sie euch angreifen. Ihr müsst euch natürlich verteidigen und zerstört sie im Gegenzug. Die Aliens landen an ganz unterschiedlichen Orten der Welt – Südafrika, Australien, Nordamerika, Japan, Deutschland oder an der Küste des Kaspischen Meeres. Als X-Morph besucht ihr alle Kontinente außer der Antarktis", beschreibt Pawel Lekki (Mitbegründer des Studios) das Spiel. Eine Kostprobe liefert der nachstehende Ankündigungs-Trailer, welcher auch Einblicke ins Gameplay gewährt. Erscheinen soll X-Morph: Defense noch dieses Jahr für PC, PlayStation 4 und Xbox One.