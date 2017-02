Simon Poole – Komponist, Sound Designer, Audio-Junkie und das Mastermind hinter den 48 Stücken, die den Soundtrack zu Dreamfall Chapters bilden, spricht über seine musikalische Vision zum Spiel. Poole zeichnete sich bereits in der Vergangenheit für stimmungsvolle Videospiel-Musik aus und komponierte unter anderem den Soundtrack für The Secret World.



"Für Dreamfall Chapters wollte ich eine einzigartige Mischung aus immersiver elektronischer Musik schaffen, die sowohl traditionelle Erkennungsmerkmale klassischer Musik als auch Wechsel in Stimmung und Tempo enthält. Die ergreifende Geschichte des Spiels lässt den Spieler in fantastische Welten reisen und eine breite Facette unterschiedlicher Charaktere treffen. Die Musik sollte für mich die Vielfalt, Wunder und Magie der beiden Erlebniswelten widerspiegeln und gleichzeitig die emotionale Reise der Hauptcharaktere unterstreichen.", sagt Poole.



Die Aufnahmen zu den einzelnen Stücken waren dabei eine Familienangelegenheit. "Die beiden Sängerinnen, die auf den Tracks zu hören sind, sind meine Frau und unsere Tochter.", führt der Komponist aus. "Meine Frau, Ingvild Hasund, ist eine bekannte Sängerin, die bereits mit ihrem Song "Rush" – inklusive meiner Mutter am Cello- im original Dreamfall: The Longest Journey von 2006 zu hören war. Als Easter Egg für Fans, habe ich den Song, in einer stärker am Orchester orientierten Form und unter dem Namen "Rush Redux", auch in das Repertoire von Dreamfall Chapters integriert. Gänsehaut bekomme ich immer, wenn ich den Song "Prologue" abspiele, auf dem meine damals sechsjährige Tochter als Sängerin zu hören ist."

Red Thread Games und Deep Silver haben einen neuen Releasetermin für die Konsolenversion vonbekannt gegeben. Das "erwachsene, emotionale, düstere, magische und stellenweise herzzerreißende" 3D-Adventure der Longest Journey-Reihe, wird demnach hierzulande amfür PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Konsolenversion glänzt mit vollständig überarbeiteten Charakter Modellen, verbesserten Animationen, Licht- und Spezialeffekten und bietet so das ultimative Dreamfall Chapters Erlebnis in fünf Kapiteln. "In einer dunklen Cyberpunk-Vision unserer Zukunft und einem magischen Fantasy-Reich folgt Dreamfall Chapters zwei ungleichen Helden auf ihrer Reise, um das Gerüst der Realtität vor dem Zerfall zu retten. Spieler erleben Entscheidungen und Konsequenzen, Träume und Wirklichkeit, Magie und Wissenschaft, Chaos und Ordnung und die gebrochenen Helden, deren Handlungen den Lauf der Geschichte in allen Welten prägen werden". Parallel dazu hat man weitere Details zum Soundtrack von Simon Poole veröffentlicht, dieser liegt dem Spiel als Download Code (PS4) bzw. MP3-CD (Xbox One) bei.