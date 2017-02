The Inner World - Der letzte Windmönch

Die Flötennasen-Dynastie beschützt seit Jahrtausenden Asposien. Im Geheimen sorgen sie dafür, dass die kugelrunde Welt Licht und Luft zum Atmen hat. Doch nun werden sie gejagt. Der einfache Kramhändler Emil hat es geschafft, dass sämtliche Asposer ihm in dem Irrglauben folgen, dass die Dynastie mit dunklen Mächten im Bunde wäre. Wer weiß schon, was diese seltsame Familie den ganzen Tag lang macht?



Der einzige, der Emil aufhalten könnte, ist der Thronerbe der Flötennasen: Robert. Doch der war drei Jahre lang versteinert. Mit vollem Enthusiasmus und keinem blassen Schimmer begibt er sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen letzten Windmönch. Begleitet wird er dabei von seiner ebenso treuen wie flugunfähigen Taube Hack und Laura, einer cholerischen Rebellin und Roberts großer Liebe. Hoffnung keimt auf, als er auf die geheimnisvolle Mama Dola trifft, die offenbar mehr über Roberts Schicksal weiß, als er selbst...

Headup Games und Studio Fizbin aus Ludwigsburg haben heute frisches Bildmaterial ausveröffentlicht. Dem Adventure-Nachfolger des preisgekrönten The Inner World , welches euch mit Robert nach Asposien entführt. Während das Debüt, nach seiner Erstveröffentlichung in 2013, schon bald auch auf der PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird, soll die Fortsetzung noch in diesem Jahr zeitlich für PC, Konsolen und mobile Geräte veröffentlicht werden. "Rette die verfolgten Flötennasen vor dem Bösewicht Emil", ist das Motto im zweiten Teils, der durch kniffliger Rätsel, zum Schreien komische, vollvertonte Dialoge, zeichentrickreife Animationen und einen liebevollen Soundtrack überzeugen soll.