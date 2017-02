Über der einst malerischen Stadt Gloomywood hängt die Finsternis wie ein Fluch, denn es wurden Kinder entführt. Die Bewohner sind hoffnungslos und voller Angst. Nachdem die Frau des ehemaligen Ermittlers Smith ermordet und seine Kinder verschleppt wurden, sucht er Gerechtigkeit und ein Ende des Leids. Doch so einfach ist es nicht. Von den zwielichtigen Straßen mit ihren Bewohnern bis zu den Zigaretten in deiner Tasche und deinen trügerischen Schritten: Überall lauert Gefahr. Misstraue allem in dieser Stadt, die einer Falle gleicht und in der nur der Tod sicher ist.



Frédérick Raynal, Schöpfer von Alone in the Dark® und Pionier des Survival-Horrors, entwickelte 2Dark, eine düstere Reise in das Herz des Verderbens, die Tarnung und Mut verlangt. Nutze deine Schläue, um Gloomywoods Bastionen der Grausamkeit zu infiltrieren. Lüfte die Geheimnisse ihrer durchgedrehten Psychopathen, strebe nach Vergeltung für ihre Verbrechen und bring die Kinder in Sicherheit.

Bigben Interactive und der französische Entwickler Gloomywood haben angekündigt, dass der neue Horror-Adventure-Titel, von "Alone in the Dark"-Schöpfer Frédérick Raynal, amfür PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird. "Ein Stealth-Abenteuer ohne Kompromisse, welches Elemente von Krimi, Horror und verdecktem Vorgehen mischt. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Smith, einem Ex-Cop, der die Entführung seiner Kinder aufklären will. Während der Ermittlungen wird ihnen eine Menge Mut und Geschick abverlangt. Ziel ist es, den im Spiel lauernden geistesgestörten Mördern zu entgehen und die entführten Kinder zu retten. In Schatten und Dunkelheit finden Spieler Schutz". Zum Launch wird 2Dark in einer "Limited Edition" angeboten , die u.a. ein passendes Steelbook, den Original-Soundtrack und das Artbook "The Art of 2Dark" enthält.