Volker Boenigk, Producer, Skyforge:



In dem kostenlos spielbaren Action-MMO Skyforge bekommt ihr das Geschenk der Unsterblichkeit und verpflichtet euch dazu, euren Heimatplaneten Aelion zu beschützen – eine wunderschöne, aber vom Kampf gezeichnete Welt, die von Alieninvasionen terrorisiert wird.



Aelion ist ein Planet, auf dem es Unmengen von antiker Technologie und mächtiger Magie gibt, mit denen ihr die Eindringlinge bekämpfen könnt. RPG-Fans können sich auf 14 verschiedene Klassen freuen, zwischen denen ihr beliebig wechseln könnt. Und alle Actionfans werden Kampfmechaniken erleben, die sie bisher in keinem anderen MMO gesehen haben.



Skyforge bietet eine einzigartige Mischung aus Sci-Fi- und Fantasy-, Action- und Rollenspiel-Elementen, die euch stundenlang in ihren Bann ziehen werden. Ein Universum voller Kampagnen, PvP-Action und Raids, bei denen ihr auch gegen eure Freunde antreten könnt.



Werdet unsterblich - Wie seid ihr überhaupt auf Aelion gelandet? Der Planet befand sich unter dem Schutz des großen Wächtergottes Aeli, der eine schützende Struktur um den Planeten herumbaute. Er hielt ein wachsames Auge auf die sterblichen Bewohner des Planeten und stieg dort herab, wo er am dringendsten gebraucht wurde. Aber Aeli verschwindet auf mysteriöse Weise. An diesem Punkt steigt ihr in das Spiel ein und erhaltet das Geschenk der Unsterblichkeit von Aeli. Kreiert einen einzigartig aussehenden Charakter und beginnt, über die Bewohner von Aelion zu wachen.

Action und Klassen - Schaltet mehr Klassen frei und wechselt zwischen ihnen, wann immer ihr möchtet. Wenn der Kampf nach einem kettenschwingenden wilden Berserker verlangt, dann werdet einer. Wenn eure Freunde einen Alchemisten zur Unterstützung brauchen, dann werdet einer. Kämpfe sind kein statisches Hin und Her, sondern ihr könnt Angriffen ausweichen und schießen oder euren Gegnern ihre Waffen entwenden und gegen sie einsetzen. Eure Gegner werden sich eure Namen in kürzester Zeit merken!

Noch mehr Geschenke! - Wir freuen uns, ankündigen zu dürfen, dass es noch mehr Geschenke gibt, die euch beim Beschützen von Aelion helfen und euch gleichzeitig großartig aussehen lassen. Registriert euch jetzt, um euch ein exklusives Unsterblichkeitspaket zu sichern, sobald das Spiel veröffentlicht wird – kostenlos!



Das Immortal Pack (Unsterblichkeitspaket) enthält ein Cyber Costume (Cyberkostüm), Halo (Heiligenschein) und die Glowing Eyes (Glühenden Augen), die es nur in diesem Paket geben wird. Für alle PlayStation Plus-Mitglieder gibt es zur ersten Anmeldung zusätzlich ein ganzes Set weiterer Belohnungen, darunter die "Wings of Vows" (Flügel der Gelübde): ein dekorativer Gegenstand, mit dem ihr in jeder Menschenmenge als erster Unsterblicher auffallen werdet. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit, also verpasst nicht diese Gelegenheit!

Publisher My.com und das Entwicklerstudio Allods Team haben die Veröffentlichung des kostenlosen Action-MMORPGfür die PlayStation 4 angekündigt. "Nach dem großen Erfolg auf dem PC sowie zahlreichen Updates und Verbesserungen, kommen die PS4-Spieler in den vollen Genuss eines ausgereiften und mitreißenden Rollenspiels. Angesiedelt in einem außergewöhnlichen Universum, einem Mix aus Science-Fiction und Fantasy, können Spieler aus 14 verfügbaren und jederzeit wechselbaren Klassen wählen. Dies erlaubt volle Flexibilität und nebenbei zahlreiche, unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Spielstils. Auf dem Weg zur Götterlegende verspricht Skyforge eine spektakuläre Kampfmechanik, mitreißende Action, eine ausgeklügelte Charakterentwicklung sowie herausfordernde PvE- und PvP-Kämpfe", heißt es in der offiziellen Ankündigung.Parallel dazu hat Producer Volker Boenigk die Gelegenheit genutzt und Skyforge im offiziellen PlayStation Blog näher vorgestellt. Außerdem könnt ihr euch auf der Website zum Spiel das kostenlose Immortal Pack (Unsterblichkeitspaket) sichern, damit ihr zum Start im März gerüstet seid.