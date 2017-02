Play as Vasily, an elite operative who once worked for one of the biggest arms industry corporations in the world. Officially working in security, you were tasked with infiltration, assassination, extortion and even torture. When eventually the corporation decided to get rid of you, you manage to narrowly escape to a secluded monastery deep in the snowy mountains.



For 20 years you tried to find peace and harmony amogst your fellow monks, but you are still too haunted by your murderous past to find either. Now after all of these years the corporation is finally closing-in on your location, and in so doing they have given you one last shot at redemption.

Gambitious Digital Entertainment und das russische Entwicklerteam von Sobaka Studio stellen miteinen brutalen Top-Down Action-Brawler vor, der in diesem Jahr für PC erscheinen soll. "Die Einzelspieler-Geschichte von Redeemer folgt einer ehemaligen Elite-Einsatzkraft, dessen gewalttätige Vergangenheit ihn nach Jahren des Versteckens in einem abgelegenen Bergkloster einholt. Spieler schlagen, treten, hämmern und hacken sich durch Horden von Feinden - auf einer gnadenlosen Mission für Gerechtigkeit gegen die schattenhaften Unternehmenskräfte, für die die Hauptfigur ursprünglich aktiv war. Von hart getroffenen Stealth-Takedowns bis hin zu übertriebenen Tötungen, jede Bewegung strotzt nur so vor roher Energie und packendem Sound-Design". Eine Gameplay-Kostprobe liefert der nachstehende Ankündigungs-Trailer.