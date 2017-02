"Wir hatten die großartige Möglichkeit, mit Personen aus dem ursprünglichen Entwicklerteam von Lock’s Quest zusammenzuarbeiten, und wir verstanden uns sofort prima", sagte Reinhard Pollice, Business and Product Development Director bei THQ Nordic. "Das Spiel ist ein verborgenes Juwel und bei den Fans sehr beliebt, deshalb war unsere Entscheidung schnell getroffen, als sich die Gelegenheit bot."



"Ich fand immer, dass Lock’s Quest eine Veröffentlichung auf mehreren Plattformen verdient hat, und es ist toll, dieser Vision nach all den Jahren zur Wirklichkeit zu verhelfen", fügte Joseph M. Tringali, Mitbegründer und CEO von Digital Continue, hinzu. "Der fantastische Pixelstil lässt sich gut auf Konsole übertragen, und wir hatten das Glück, viele hochauflösende Assets verwenden zu können, die im Original nicht enthalten waren. Es war großartig, mit einem Partner wie THQ Nordic zusammenzuarbeiten, der den kreativen Prozess versteht und respektiert und dabei sowohl auf die Erhaltung als auch auf die Verbesserung dieses beliebten Spiels fokussiert war."

Erbaue Verteidigungsanlagen und kämpfe gegen die Uhrwerkerhorde in der Next-Generation-Neuauflage des preisgekrönten Nintendo DS-Spiel von 2008 – Lock’s Quest! Du übernimmst die Rolle von Lock, dessen Dorf überfallen wird, was wiederum einen gewaltigen Krieg zwischen der Königreicharmee und einer auferstandenen Uhrwerkerarmee geführt vom üblen Lord Qual auslöst. Eine fesselnde Geschichte entwickelt sich, während du dich durch 75 Tage Kriegsführung kämpfst und dabei ein Dutzend einzigartige Karten mit einer Sammlung verschiedenster Geschütze, Fallen und Spezialangriffe beschützt. Erlebe das Spiel in nie zuvor gesehener Qualität mit einem ausgezeichneten Soundtrack, neuen, hochaufgelösten Porträts und überarbeitetem Gameplay.



Stelle Einheiten der Königreicharmee auf und verteidige im neuen Endlosmodus deine Hauptstadt - Antoniaverteidigung!



Errichte jeden Tag deine Befestigungen und verteidige dich gegen einen zeitlich abgestimmten Uhrwerkerangriff. Halte den Angriff mit Dutzenden Geschützen, Fallen und Helfer auf.



Pase deine Aufbau- und Kampfstrategien stetig an, während du neue Materialien bekommst und die KI des Gegners sich laufend verbessert



Kämpfe an der Seite deiner Befestigungen und benutze kontextabhängige Spezialangriffe und vernichtende Superangriffe, die mehr Gegner gleichzeitig treffen.



Entdecke die Geheimnisse der Königreicharmee und der Archineure in einer fesselnden Geschichte mit vielen Charakteren, erzählt mit handgezeichneten Zwischensequenzen und Cinematics.

THQ Nordic kündigt im Rahmen seines Meaningful-Asset-Programms (MAP) die Veröffentlichung vonfür PC, PlayStation 4 und Xbox One an. Ursprünglich erschien Lock’s Quest 2008 für Nintendo DS . Als Teil des MAP wird es imals Remaster für PC und Konsolen neu aufgelegt. "Der Entwickler Digital Continue wanderte dabei auf schmalem Grat. Die Grafik und das grundlegende Gameplay des Nintendo DS sollten erhalten bleiben, aber gleichzeitig musste die Benutzeroberfläche umgestaltet, die Steuerung angepasst, die Musik überarbeitet und ein neues, in die Handlung integriertes Fortschrittssystem hinzugefügt werden". Überarbeitete, hochauflösende Charakterportraits, ein aufpoliertes User Interface, ein neues Entwicklungssystem, ein brandneuer Kampfmodus sowie die komplett in HD überarbeitete Musik mit orchestralem Intro und Outro, zählen zu den Features der Neuauflage.